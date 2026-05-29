¿Cuánto cuesta el dólar hoy? Así cierra el tipo de cambio en Banco Azteca este viernes 29 de mayo

El dólar estadounidense se estabilizó frente a las principales monedas del mundo este viernes, aunque se encamina a cerrar la semana con una pérdida acumulada. El retroceso global de la divisa norteamericana responde a los informes de que Estados Unidos e Irán habrían llegado a un histórico acuerdo para extender su alto el fuego por 60 días más y levantar las restricciones a la navegación en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Aunque este pacto aún depende de la aprobación final de la Casa Blanca, la posibilidad de liberar el tráfico fluvial mientras los negociadores abordan temas complejos como el programa nuclear ha regresado la calma a los inversionistas, permitiendo que el peso mexicano gane terreno de cara al fin de semana.

Precio del dólar hoy 29 de mayo de 2026 en Banco Azteca

Gracias al optimismo por la extensión de la tregua internacional, así se encuentran los niveles de compra y venta en ventanilla para este viernes de quincena:



Compra: 16.00 pesos

pesos Venta: 18.19 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.48 pesos, consolidando un cierre de mes favorable para la moneda mexicana frente al debilitamiento del billete verde.

Precio del dólar canadiense hoy 29 de mayo

El valor del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta un ajuste a la baja este viernes, cotizando en ventanilla de la siguiente manera:



Compra: 10.70 pesos

pesos Venta: 13.54 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 29 de mayo?

El Bitcoin aprovecha la calma global y el regreso del apetito por el riesgo para consolidar sus ganancias semanales. La criptomoneda cotiza hoy en 72,803.84 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,264,976 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 29 de mayo?

Los futuros del petróleo cayeron un 2% este viernes y se encaminan a registrar su mayor descenso semanal desde principios de abril. El desplome ocurre tras los informes que confirman el preacuerdo entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego, lo que disipa de inmediato el temor a una crisis prolongada de suministro en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent para julio, que vencen hoy, retrocedieron de forma importante, arrastrando también al crudo estadounidense WTI por debajo de los 88 dólares.

El precio del barril se cotiza así:

