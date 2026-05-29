México aplica restricciones de entrada: Estos viajeros no podrán ingresar al país en las siguientes fechas

En México se activó una serie de restricciones temporales de entrada para cientos de de viajeros internacionales, esto como parte de las medidas sanitarias implementadas ante el riesgo epidemiológico relacionado con regiones africanas que se encuentran bajo vigilancia ante los contagios registrados de Ébola.

La medida ya generó dudas entre pasajeros y turistas, además de usuarios de las aerolíneas acerca de quiénes podrán entrar al país, y qué requisitos deberán cumplir antes de viajar; en Azteca Noticias te revelamos los detalles al respecto.

¿Que viajeros tienen restringida de la entrada a Mexico?

En un comunicado emitido por la aerolínea VIVA se informó que: "Derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México, informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales". La restricción aplica específicamente para pasajeros internacionales que hayan estado durante los últimos 21 días en alguno de los siguientes países:

Uganda



República democrática del Congo



Sudán del Sur.



Sin embargo, la prohibición no es general, las autoridades mexicanas aclaran que la medida afecta únicamente a personas que:



No tengan Pasaporte Mexicano



No cuenten con residencia vigente en México.

Esto significa que ciudadanos mexicanos y residentes legales, si podrán ingresar al país, aunque podrían estar sujetos a revisiones sanitarias adicionales.

#VivaInforma #AvisoImportante



Consulta información adicional relacionada con esta disposición oficial desde el siguiente enlace: https://t.co/LyVJPgfafH



Entérate en tiempo real del estatus de tu vuelo dando clic aquí 👉 https://t.co/XYD0VXN859 pic.twitter.com/ioKRLVxCiz — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) May 29, 2026

¿Por qué Mexico aplicó esta restricción temporal?

La decisión ocurre luego de nuevas disposiciones sanitarias y migratorias, emitidas por el gobierno de Mexico en coordinacion con medidas internacionales de vigilancia epidemiológica.

Aunque las autoridades no detallaron públicamente un brote específico dentro del país, esta medida está relacionada con protocolos preventivos vinculados a enfermedades infecciosas detectadas en regiones africanas y consideradas de riesgos sanitario.

La restricción también coincide con el fortalecimiento de controles migratorios y sanitarios, rumbo a eventos internacionales masivos, como la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué fechas están vigentes las restricciones?

La medida comenzó oficialmente el 28 de mayo de 2026 y permanecerá activa inicialmente durante 60 días naturales; esto significa que, de mantenerse sin cambios, las restricciones podrían extenderse hasta finales de julio de 2026.

Las autoridades dicen que cualquier actualización sería comunicada mediante los canales oficiales. Además, las aerolíneas mexicanas ya informaron a sus usuarios sobre la entrada en vigor de esta disposición y recomiendan verificar requisitos migratorios, además de sanitarios antes de acudir al aeropuerto.

#AeroméxicoInforma Por disposición oficial, queda restringido el ingreso a México por vía aérea de viajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedan exentos de… — Aeroméxico (@Aeromexico) May 29, 2026

¿Que deberían hacer los pasajeros antes de viajar?

Epecialistas recomiendan revisar cuidadosamente:



Historial reciente de viajes



Requisitos migratorios vigentes



Documentación de residencia y nacionalidad



Avisos oficiales de aerolíneas y autoridades sanitarias.

También se sugiere mantenerse atento a posibles cambios ya que las restricciones podrían modificarse dependiendo de la evolución epidemiológica internacional. La nueva medida reflejada como los temas sanitarios continúan influyendo en la movilidad global, incluso después de los años más críticos de la pandemia por la Covid-19.

