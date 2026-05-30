¿Subió la gasolina? Consulta el precio de REAL de la Magna, Premuim y del Diésel HOY en México

¡Sí piensas cargar combustible, esto te interesa! El precio de la gasolina hoy en México ya fue actualizado, por lo que conocerlo puedes ayudarte a ahorrar algunos cuantos pesos, planificar tus gastos, además de calcular cuánto necesitarás para llenar el tanque de tu vehículo.

En Azteca Noticias, te informamos sobre los precios de acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE), estos son los costos promedio vigentes de la gasolina en el país durante la jornada de hoy.

¿Cuál es el precio de la gasolina HOY en México?

Los precios nacionales promedio de la gasolina para este sábado 30 de mayo de 2026 quedaron de la siguiente manera:

Gasolina Magna (Regular): $23.68 pesos por litro

Gasolina Premium: $28.47 pesos por litro

Diésel: $27.26 pesos por litro.

Cabe decir que estos precios pueden variar dependiendo de la región pero sirven como una referencia clave para millones de automovilistas en el país, sobre todo aquellos que monitorean todos los días el precio de la gasolina para tomar las mejores decisiones de consumo.

Precio de gasolina hoy sábado (30 de mayo de 2026) en México|Pexels

Precio de la gasolina HOY en CDMX

En la Ciudad de México, los precios se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional:

Gasolina Magna: $23.80 pesos por litro

Gasolina Premium: $28.71 pesos por litro

Diésel: $27.00 pesos por litro.

Para aquellos que buscan información sobre gasolina en México 2026, estos precios colocan a la capital del país entre los costos mas competitivos del país.

¿Dónde está más barata la gasolina hoy?

Cabe señalar que el Edomex se destaca como una de las entidades con menores costos de la gasolina, principalmente la gasolina Regular, más conocida como Magna. Por el contrario, el estado de Nuevo León registra los precios más elevados en la gasolina Pemium en donde alcanza los$29.49 por litro.

Este seguimiento diario del precio de gasolina se ha convertido en una herramienta fundamental sobre todo parta los conductores particularesm los transportistas y las empresas.

¿Cuánto cuesta llenar tu tanque de gasolina HOY?

Con base en los precios actuales, estos son los costos aproximados para llenar un tanque de gasolina HOY en México:

Tanque de 45 litros (Magna): $1,080 pesos

Tanque de 45 litros (Premium): $1,150 pesos

Tanque de 65 litros (Magna): $1,561 pesos

Tanque de 65 litros (Premium): $1,661 pesos.

Estos cálculos que hacemos en Azteca Noticias te permiten dimensionar el impacto que tiene el precio de la gasolina durante 2026 y en el bolsillo de los mexicanos.

Precio del Gas Natural Vehicular HOY

Mínimo: $10.99 pesos por litro

Promedio: $12.60 pesos por litro

Máximo: $14.49 pesos por litro.

Otros estados: Así está la gasolina hoy en Jalisco

Precio de la Magna: $23.97

Precio de la Premium: $29.24

Precio del Diésel: $27.41 pesos por litro.

Gasolina hoy en Nuevo León

Magna: $24.00

Premium: $29.49

Diésel: $27.13

Precio gasolina hoy Edomex

Para quienes buscan específicamente el precio gasolina hoy Edomex, los costos promedio son:

Gasolina Regular: $23.65

Gasolina Premium: $28.05

Diésel: $26.87 por litro.

Cabe señalar que la gasolina en México sigue siendo uno de los principales gastos para millones de familias mexicanas, por ello debes seguir todos los días los reportes de Azteca Noticias acerca de los movimientos del mercado energético y le precio de la gasolina que cada vez resulta más importante. La pregunta inevitable es: ¿Seguirá aumentando el costo de la gasolina en México?

