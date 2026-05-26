“La democracia exige una prensa libre y crítica": SIP y Alianza de Medios alertan por censura desde el gobierno en México

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum contra TV Azteca detonaron una nueva confrontación entre el gobierno federal y organizaciones defensoras de la libertad de prensa en México; durante su conferencia matutina, la mandataria llamó públicamente a no consumir contenidos de la televisora, señalamiento que provocó una reacción inmediata de la Alianza de Medios Mx y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quienes advirtieron sobre posibles riesgosde censura para el ejercicio periodístico y el pluralismo informativo.

El pronunciamiento ocurrió este lunes 25 de mayo, cuando Sheinbaum acusó a la televisora de difundir "mentiras descaradas" y sugirió incluso crear una sección denominada "el mitómano de la semana”; la frase "No vean TV Azteca" encendió rápidamente el debate en redes sociales y en el sector mediático, donde distintos actores interpretaron el mensaje como una presión directa desde el poder hacia un medio crítico del gobierno.

Censura y libertad de prensa vuelven al centro del debate en México

La Alianza de Medios Mx expresó preocupación por el contexto en que se emiten este tipo de declaraciones desde la presidencia; el organismo sostuvo que la libertad de expresión no solo protege a periodistas y medios, sino también el derecho de las audiencias a elegir libremente cómo y dónde informarse; además, advirtió que los señalamientos públicos contra medios pueden alimentar un ambiente adverso para el trabajo periodístico en México.

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Tras las declaraciones presidenciales, TV Azteca respondió mediante un comunicado difundido en redes sociales; la empresa aseguró que millones de personas continúan siguiendo sus espacios informativos, deportivos y de entretenimiento, y calificó el llamado presidencial como “un intento evidente de censura” y una agresión contra la libertad de expresión y de prensa.

La televisora afirmó que no es la primera vez que enfrenta presiones desde el poder político; también sostuvo que continuará ejerciendo una línea crítica frente al gobierno federal y defendió que su trabajo periodístico seguirá realizándose “con responsabilidad”, aun cuando sus contenidos resulten incómodos para las autoridades.

Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.



Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.



Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ — TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026

La Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios Mx retomaron el caso para insistir en la necesidad de preservar un entorno de respeto hacia los medios de comunicación; ambas organizaciones señalaron que una democracia requiere prensa libre, crítica y plural, pero también responsabilidad desde el poder político al momento de referirse a periodistas y empresas informativas.

El intercambio entre gobierno y medios ocurre en medio de un escenario donde organismos nacionales e internacionales han documentado presiones, estigmatización y agresiones contra periodistas en México; por ello, las recientes declaraciones reactivaron el debate sobre los límites del discurso oficial y el impacto que puede tener cuando proviene desde la máxima tribuna del país.