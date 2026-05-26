Mañanera de Sheinbaum: Resumen de los temas más relevantes de la conferencia hoy martes 26 de mayo

En México aún no se presenta ningún caso de ébola, así lo confirmó el secretario de salud, David Kershenobich .

Sin embargo, el funcionario destacó que México mantendrá una vigilancia epidemiológica permanente con vistas al mundial de fútbol 2026 y la gran cantidad de visitantes internacionales por este evento.

"Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir, estamos implementando protocolos de vigilancia y epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la copa del mundo. Si no tuviéramos la copa del mundo, tendríamos una situación completamente distinta, pero tenemos protocolos específicos para tener seguridad de todas las personas que estén aquí en el país y seguiremos con los avisos y epidemiológicos nacionales a través de la dirección general de epidemiología como por la secretaría de salud", dijo.