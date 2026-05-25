"¿Dónde está su narcogobernador?” Diputada del PAN cuestiona paradero de Rocha Moya

América Rangel, diputada local de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, cuestionó el paradero de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ante las acusaciones contra el político por parte de Estados Unidos de formar parte del crimen organizado.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya? Diputados cuestionan el paradero del gobernador de Sinaloa

Durante la comparecencia del alcalde Mauricio Tabe, la legisladora capitalina preguntó dónde está Rocha Moya, quien no ha aparecido públicamente desde que solicitó licencia y sólo emitió un mensaje en redes sociales el fin de semana para asegurar que acudirá a declarar ante la Fiscalía General de la República, como lo solicitó la dependencia.

“Mejor que nos expliquen dónde está su narcogobernador con licencia: Rocha Moya. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentran esos funcionarios que no han querido dar la cara y que han tenido a Sinaloa sumido en la violencia, sumido en el terror y que no quieren dar la cara y que están siendo protegidos por este gobierno?”, afirmó Rangel.

Durante la comparecencia del alcalde de Miguel Hidalgo, @mauriciotabe, la diputada local del PAN, América Rangel, lanzó críticas contra el gobierno federal y cuestionó a los morenistas, sobre el paradero de Rubén Rocha Moya.



Además, los cuestionó por la reciente renuncia de… pic.twitter.com/pSsaCmqBtX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

La polémica renuncia de Andy López Beltrán a la secretaría general de Morena

Además, también cuestionó la razón detrás de que Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, dejara el puesto de secretario de organización del partido Morena, con el fin de conseguir una candidatura a diputado.

“No sé si ya vieron las noticias. Hasta Andy López Beltrán ya renunció a sus cargos. ¿Por qué será?”, mencionó la diputada.

Oposición acusa a Morena de despilfarro y de duplicar la deuda histórica de México

Por su parte, Tania Larios, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó que Morena, que lleva gobernando el país por siete años, nos ha llevado a una deuda de 10 billones de pesos, “el doble de la deuda histórica en más de un siglo”.

Agregó que el resultado de ese despilfarro de dinero ha tenido como destino a los hijos de AMLO, como Andy López Beltrán, así como la tragedia de la Línea 12 del Metro CDMX.

“¿Y dónde están ahí sus ganas de tener responsables, de combatir la corrupción? Viven y gozan de impunidad. Todos los implicados tienen hueso y cargo. (...) Se vendieron, se vendieron por un hueso y hoy forman parte de este gobierno criminal”, mencionó Larios.

Resaltó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que sería construido en Texcoco, “alegando corrupción”, pero de lo cual “no han dado una prueba. No han metido a la cárcel a una persona por esa corrupción”, cuestionó.

En el #CongresoCDMX, la diputada Tania Larios (PRI) criticó a Morena y al gobierno federal por despilfarro, endeudamiento e impunidad.



Señaló obras cuestionadas como el Tren Maya, Dos Bocas y la cancelación del aeropuerto de Texcoco.



Vía:@laucasillas pic.twitter.com/mcbqS8ScR8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

Resaltó también los 252 mil millones de pesos “tirados a la basura en la refinería de Dos Bocas. Millones de pesos y tenemos una refinería que no refina”.

No obstante, reconoció que hay éxito en el “huachicol fiscal, que dijo López Obrador que habían erradicado. ¿Y los responsables? Los responsables los está cubriendo Morena”, afirmó Larios.

