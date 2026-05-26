¡Ojo con las multas! Así aplica el Hoy No Circula este martes

El programa Hoy No Circula continuará aplicándose este martes 26 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán dejar su vehículo en casa para evitar multas y sanciones.

La medida ambiental busca reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

¿Qué autos no circulan este martes 26 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes deben suspender circulación:

Autos con engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Vehículos con holograma 1 y holograma 2

Los vehículos exentos son:

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con holograma 0 y 00

Transporte público

Motocicletas

Vehículos de emergencia y servicios médicos

Hoy No Circula martes|CAMe

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa también opera en varios municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.

Entre los municipios donde sí aplica el Hoy No Circula destacan:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Autoridades recomiendan a los conductores revisar con anticipación las restricciones para evitar contratiempos o sanciones durante sus traslados.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que no respeten el programa pueden recibir multas económicas importantes.

Actualmente, la sanción por circular cuando no corresponde va de los 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil y más de 3 mil pesos mexicanos, dependiendo de la actualización vigente de la Unidad de Medida y Actualización.

Además de la multa, elementos de tránsito pueden enviar el vehículo al corralón, generando gastos extra por arrastre y resguardo.

¿Por qué se aplica el Hoy No Circula?

El programa fue creado para disminuir la contaminación atmosférica en el Valle de México, especialmente durante temporadas con mala calidad del aire.

18:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en el municipio de #Tlalnepantla #CalidadDelAire MALA con un riesgo a la salud ALTO, en el resto de la #ZMCM es de BUENA a ACEPTABLE con un riesgo de BAJO a MODERADO.#SIMAT_CDMX pic.twitter.com/nvEkOUtdtU — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 26, 2026

Las autoridades ambientales monitorean constantemente los niveles de contaminación y, en caso de contingencia ambiental, las restricciones pueden endurecerse con el llamado Doble Hoy No Circula.

Por ello, expertos recomiendan mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), especialmente durante épocas de altas temperaturas y poca ventilación atmosférica.