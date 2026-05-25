“Un hombre desesperado”: Lilly Téllez acusa que “Andy” quiere blindarse con una diputación tras investigaciones de EU

La senadora panista Lilly Téllez aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, estaría buscando una diputación federal para protegerse políticamente ante presuntas investigaciones que, según afirmó, avanzan desde Estados Unidos.

Durante declaraciones ante medios, la legisladora sostuvo que el hijo del expresidente estaría intentando refugiarse en el fuero constitucional ante el temor de que prosperen acusaciones relacionadas con presuntos vínculos de personajes de Morena con el crimen organizado.

VIDEO: Lilly Téllez señala desesperación de Andy López Beltrán

La senadora afirmó que dentro de Morena ya existiría preocupación por las investigaciones y señalamientos que —dijo— se siguen desde territorio estadounidense.

“Está tan temeroso Andy López Beltrán de las investigaciones que se están haciendo por parte del gobierno estadounidense que con esta candidatura corre para tener un fuero”, declaró.

Téllez aseguró que el eventual salto de López Beltrán a una candidatura no responde únicamente a una estrategia electoral, sino a la necesidad de blindarse políticamente ante posibles consecuencias legales.

“Lo que estamos viendo es a un hombre desesperado tratando de blindarse con poder político”, lanzó.

Hoy en la bancada de los mafiosos están demacrados, enojados y desesperados encubriendo a Rocha y a Inzunza.



La comisión de Sheinbaum para evitar narcopolíticos es tan falsa que ya Andy, de la Barredora, será candidato.



La presidente perdió la compostura ante TvAzteca 👇 pic.twitter.com/ygK3z2Q7Pv — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 25, 2026

"Andy López" y su vinculo con La Barredora

En sus declaraciones, la legisladora panista también vinculó directamente a López Beltrán con el llamado “Grupo Tabasco”, al que relacionó con “La Barredora”, organización señalada en distintas investigaciones por presuntos nexos criminales.

“Podemos afirmar desde este momento que es del Grupo Tabasco, que son el Cártel de La Barredora”, dijo la senadora.

Además, sostuvo que las acusaciones que han surgido desde Estados Unidos contra personajes ligados a Morena no serían simples ataques políticos, sino expedientes que —según afirmó— tendrían sustento suficiente para avanzar.

“Morena ya se dio cuenta que las acusaciones que se han presentado desde los Estados Unidos están sustentadas. Sobran pruebas y van a proceder”, afirmó.

Cuestionan reforma contra narcopolíticos mientras impulsan candidatura de Andy

Las declaraciones ocurrieron también en medio de la discusión sobre la propuesta promovida por Morena para impedir candidaturas vinculadas con el narcotráfico o el crimen organizado.

Para Lilly Téllez, resulta contradictorio que el oficialismo impulse una reforma con ese discurso mientras se abre la puerta a una eventual candidatura de Andy López Beltrán en Tabasco.

“¿Cómo van a evitar que los narcopolíticos sean candidatos si acaban de anunciar que Andy va a ser candidato?”, cuestionó.

La panista sostuvo que Morena enfrenta cada vez más presión por los señalamientos internacionales y que, en ese contexto, la eventual llegada de López Beltrán a San Lázaro sería interpretada como un intento de conseguir protección política.