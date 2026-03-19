¿Qué se celebra el 19 de marzo en México? Esta es la razón por la que se celebra dos veces el Día del Hombre

¿Cuándo se festeja a los hombres? El 19 de marzo es una fecha que llama la atención en México, ya que, además de conmemorarse el Día de San José, también se celebra el Día del Hombre, una efeméride que curiosamente tiene dos fechas marcadas en el calendario. ¿Se celebra dos veces?

Esta coincidencia ha generado dudas entre muchas personas sobre su origen y significado, por lo que aquí te explicamos por qué el Día del Hombre se festeja en dos fechas diferentes y qué hay detrás de esta doble celebración.

¿Qué se celebra el 19 de marzo en México?

El 19 de marzo se celebran principalmente dos cosas; uno es el Día de San José, una festividad religiosa dedicada al padre de Jesús en la tradición cristiana, siendo una fecha importante en países de tradición católica como en México.

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Y la otra fecha que marca, el 19 de marzo, es el Día del Hombre; cabe mencionar que solo esta fecha es para algunos países. Esta conmemoración coincide con el Día de San José, ya que se le reconoce como un modelo de figura paterna y masculina.

Sin embargo, el Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre a nivel global y tiene un enfoque muy diferente, más ligado a la salud y el bienestar masculino.

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¿Por qué se celebra dos veces el Día del Hombre?

Entonces, la razón por la que existen dos fechas en el calendario para conmemorar el Día del Hombre es debido a sus orígenes y significados: por un lado, el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, enfocado en la salud masculina, mientras que el 19 de marzo suele asociarse con el Día de San José, una figura religiosa cristiana.

Así, más allá de la confusión en el calendario, las dos fechas reflejan distintas formas de entender el papel del hombre en la sociedad: una desde la tradición y otra desde los retos actuales.