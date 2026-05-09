Hasta 96 horas de lluvia para la CDMX: alertan por temporal de cuatro días a partir del 10 de mayo

¡Tláloc no tendrá piedad! A partir del domingo 10 de mayo, la Ciudad de México (CDMX) vivirá un temporal de lluvias hasta por cuatro días seguidos, dejando atrás la ola de calor que azotó a la capital.

El festejo del Día de las Madres se verá empañado por un periodo de intensas precipitaciones, vientos fuertes e incluso granizadas, las cuales podrían provocar encharcamientos e inundaciones.

¿Qué es un temporal de lluvias y por qué afecta a la CDMX?

Los temporales suelen formarse cuando una masa de aire frío entra en contacto con masas de aire cálidas. Esto genera la condensación del vapor de agua en las nubes, y a su vez que no pare de llover de manera constante.

Pero ¿por qué afecta a la CDMX? Hay que recordar que la ciudad se construyó sobre el antiguo lago de Texcoco, lo que deja un suelo lacustre que retiene agua en lugar de absorberla.

A esto se suma la urbanización. Las lluvias continuas pueden saturar los sistemas de drenaje y provocar inundaciones en vialidades principales y zonas que de por sí se suelen encharcar como la Calzada Ignacio Zaragoza.

¿Cuándo terminará el temporal de lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que se prevé un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos que pueden superar los 50 km/h.

Este temporal comenzará el domingo 10 de mayo y se extenderá hasta el jueves 14 de mayo, lo que implica que no se descarten precipitaciones de más de 30 milímetros,

De igual forma, se prevén temperaturas de entre 24 y 28 grados centígrados, lo que marcará el fin de la ola de calor provocada por un sistema anticiclónico ubicado en el centro del país.

⚠️ #AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del domingo 10 de mayo al jueves 14 de mayo.



En este periodo se prevén #lluvias fuertes a muy fuertes, que podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica, caída de granizo y #rachas de vientos superiores a 50… pic.twitter.com/1iTyixmhkY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 8, 2026

¿Qué NO hacer en un temporal de lluvias?

La CDMX suele ponerse caótica con las lluvias, pero el problema se agrava cuando comienzan las inundaciones, una situación que no solo está relacionada con el sistema de drenaje, sino también con nuestra cultura de dejar la basura en las calles.

Por ello, las autoridades han reiterado el llamado a evitar tirar desechos en la vía pública, así como otras recomendaciones:

