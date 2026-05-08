¿Hasta qué hora lloverá hoy en CDMX? activan alerta por fuertes lluvias en más de 10 alcaldías

¡Llueve, pero se siente el bochorno! Antes de que inicie la temporada de huracanes, la Ciudad de México (CDMX) vive este viernes una ola de calor acompañada de fuertes lluvias, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones en distintas alcaldías.

¿En qué alcaldías de CDMX está lloviendo hoy?

El clima en México siempre ha sido muy cambiante, pero este viernes la capital registrará fuertes lluvias acompañadas de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, además de posible caída de granizo.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, estas condiciones son provocadas por la presencia del frente frío 49, en combinación con canales de baja presión y corrientes en chorro, fenómenos que favorecen tormentas eléctricas en el centro y suroeste del país.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por lluvias de entre 15 y 29 milímetros en varias alcaldías de la capital, entre ellas:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Si bien, se prevé que a las 18:00 horas deje de llover, imágenes de satélite muestran que persistirán las precipitaciones en gran parte de la ciudad.

Alerta amarilla por vientos hoy 8 de mayo

Pero la lluvia no será lo único que afecte este viernes. Junto con las tormentas eléctricas, también se esperan fuertes vientos que podrían sorprender a más de uno durante la tarde y noche.

Las rachas podrían superar los 59 kilómetros por hora, con riesgo de caída de ramas, lonas y objetos en calles y avenidas. Por ello, autoridades capitalinas recomendaron tomar precauciones.

Las alcaldías bajo alerta son:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

¿Qué hacer en caso de vientos fuertes y lluvias extremas?

Con el fin de resguardar a la población, autoridades emitieron una serie de recomendaciones ante el pronóstico de fuertes vientos y riesgo de inundaciones, recordando que durante esta temporada son comunes los encharcamientos y la caída de árboles.

