Clima seguirá bajo la onda de calor todavía, pero habrá lluvias fuertes el 10 de mayo de 2026

El clima en México para este domingo 10 de mayo de 2026 en pleno Día de las Madres estará marcado por un contraste extremo con calor extremo, lluvias y posibles torbellinos.

Mientras la onda de calor seguirá afectando a gran parte del país con temperaturas sofocantes, un nuevo frente frío provocará lluvias fuertes.

Onda de calor se mantienen en 23 estados el 10 de mayo de 2026

El clima estará marcado por ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte del territorio nacional, manteniéndose la onda de calor.



Temperaturas máximas mayores a 45 °C : Sonora (este y sur) y Sinaloa (norte y centro).



: Sonora (este y sur) y Sinaloa (norte y centro). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste y suroeste)



: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste y suroeste) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Quintana Roo (oeste)



: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Quintana Roo (oeste) Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes



Pronóstico de lluvias 10 de mayo de 2026: ¿qué clima habrá este domingo?

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país e interaccionará con una línea seca, inestabilidad atmosférica y con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento, así como lluvias y chubascos sobre entidades de la Mesa del Norte; pronosticándose lluvias puntuales fuertes chubascos y la posible formación de torbellinos.

Canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, oriente y sureste del país; aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : San Luis Potosí (centro, este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sur), Puebla (norte, este y sur), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte y oeste)



: San Luis Potosí (centro, este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sur), Puebla (norte, este y sur), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte y oeste) Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Estado de México (norte, noreste y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y este) y Chiapas (oeste y sur)



: Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Estado de México (norte, noreste y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y este) y Chiapas (oeste y sur) Intervalos de chubascos : Coahuila, Zacatecas, Michoacán y Tabasco



: Coahuila, Zacatecas, Michoacán y Tabasco Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Quintana Roo

⚠️ ¡Toma nota! Nuestra experta te informa a detalle sobre las #CondicionesMeteorológicasAdversas que generarán #Lluvias los días 10 y 11 de mayo en el noreste, oriente, centro, sur y sureste de #México pic.twitter.com/9qmpw7ufer — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 9, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el 10 de mayo de 2026?

El Valle México tendrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. En horas de la mañana, ambiente fresco a templado; frío en zonas altas del Estado de México.

Hacia la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C., prevaleciendo la onda de calor en el Estado de México.