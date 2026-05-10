Lista de estados afectados por lluvias intensas del 10 al 15 de mayo

El Frente Frío 50 y varios canales de baja presión provocarán lluvias intensas en distintos estados de México del 10 al 15 de mayo. Consulta la lista de entidades afectadas.

Autoridades alertaron por posibles inundaciones, deslaves, crecida de ríos y fuertes rachas de viento, principalmente en entidades del centro, noreste y sureste del país.

Estados afectados por lluvias del 10 al 15 de mayo 2026

El Frente Frío 50 y varios canales de baja presión provocarán lluvias intensas en distintos estados de México del 10 al 15 de mayo. Consulta la lista de entidades afectadas.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en algunas regiones del país.

Los estados con mayores afectaciones previstas son:



Veracruz

Puebla

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Hidalgo

#AVISO ⚠️ | A partir de mañana domingo 10 y hasta el viernes 15 de mayo, se pronostica un periodo de lluvias muy fuertes en gran parte de México. ⛈️



📅 DÍAS CRÍTICOS: Lunes 11 y martes 12 de mayo.



⚠️ LLUVIAS MUY FUERTES A TORRENCIALES:

☔ Se estiman acumulados desde los 50 a… pic.twitter.com/7WwgyOInD0 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) May 9, 2026

Además, autoridades advirtieron sobre riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos, principalmente en zonas montañosas y urbanas.

Cuatro días de lluvias para la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que del 10 al 14 de mayo se prevé un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora en la Ciudad de México.



Sábado 10 de mayo: inicia el temporal de lluvias fuertes y muy fuertes.

Del 10 al 14 de mayo: se prevén tormentas con actividad eléctrica, granizo y rachas de viento mayores a 50 km/h.

Durante el periodo: podrían registrarse precipitaciones superiores a 30 milímetros.

Jueves 14 de mayo: concluiría el periodo de lluvias intensas pronosticado por autoridades.

Ante el pronóstico de lluvias fuertes en la Ciudad de México y otras regiones del país, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para prevenir riesgos e inundaciones en viviendas y calles.

🌧️ En caso de #lluvias en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/iJyfuKLrLC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 9, 2026

Entre las medidas destacan mantener limpias las coladeras cercanas al domicilio, evitar tirar basura en la vía pública y no caminar sobre zonas inundadas o con cables eléctricos caídos.

También se recomendó identificar rutas de evacuación en zonas de barrancas o laderas, mantenerse en sitios elevados en caso de inundación y tener a la mano lámparas, radio portátil y pilas para seguir los avisos de Protección Civil.