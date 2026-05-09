¿Vacaciones o retroceso? Fundación Azteca pone la excelencia sobre la mesa

La propuesta de ampliar las vacaciones escolares volvió a encender el debate sobre el futuro de la educación en México. Mientras algunas voces defienden más tiempo de descanso para estudiantes y familias durante eventos como el Mundial 2026, desde Fundación Azteca surgen críticas por el posible impacto en el aprendizaje, la supervisión de los menores y la dinámica de los padres trabajadores.

Debate por vacaciones escolares

La discusión tomó fuerza luego de que David Páramo destacara el modelo educativo impulsado por Fundación Azteca, al que calificó como un ejemplo de excelencia académica.

Durante su análisis, señaló que los planteles de la fundación buscan formar alumnos con altos niveles de desempeño y consideró que algunas prácticas podrían replicarse en escuelas públicas.

Como ejemplo del alcance de este sistema, recordó que recientemente un plantel de León fue nominado a un reconocido premio internacional que distingue a las mejores escuelas del mundo.

Excelencia vs. Ocio: ¿Tres meses de vacaciones son buena idea?



Frente a la propuesta de extender las vacaciones, el modelo de @FundacionAzteca demuestra que la clave es la excelencia; prueba de ello es la reciente nominación de uno de sus planteles entre los mejores del mundo.… pic.twitter.com/ixQVFwC3Kf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

En medio del debate, también cuestionó la posibilidad de extender el periodo vacacional a casi tres meses debido a la coincidencia entre el receso escolar y actividades relacionadas con el Mundial 2026, Páramo planteó si realmente es conveniente reducir el tiempo en aulas para priorizar el entretenimiento y las complicaciones viales que podría generar el evento deportivo.

vacaciones escolares por más de 2 meses

Por su parte, Ninfa Salinas criticó la medida y aseguró que el ocio prolongado puede afectar el desarrollo de los menores. Además, señaló que una decisión de este tipo no toma en cuenta la situación de madres y padres trabajadores que necesitan organizar el cuidado de sus hijos durante el periodo vacacional.

¡Nuestra escuela de @FundacionAzteca en León está nominada a la “Mejor Escuela del Mundo” por @SchoolsPrize ! Participaron más de 3,000 escuelas a nivel global, esta es una confirmación de que a pesar que el sistema de educación en México tiene muchas deficiencias, sí podemos… pic.twitter.com/tI8lnbF7Od — Ninfa Salinas Sada (@NinfaSalinas) May 6, 2026

Ninfa también afirmó que las autoridades debieron consultar a expertos y docentes antes de plantear cambios de esta magnitud en el calendario escolar. Aunque reconoció que muchos niños celebrarían tener más vacaciones, insistió en que las decisiones educativas deben enfocarse en el bienestar y la formación de los estudiantes.

¿Dónde queda la responsabilidad educativa?

La Red de Mujeres Unidas por la Educación advirtió que adelantar un mes el cierre del ciclo escolar no solo impactará el aprendizaje de millones de estudiantes, sino que también representa una carga directa para las mujeres.

A través de un posicionamiento, señalaron que cuando el Estado reduce su responsabilidad educativa, las tareas de cuidado recaen principalmente en madres, abuelas, maestras y cuidadoras, quienes deberán reorganizar horarios, trabajo y economía familiar para atender a niñas y niños durante el periodo adicional sin clases.

POSICIONAMIENTO DE LA RED DE MUJERES UNIDAS POR LA EDUCACIÓN

Adelantar el cierre del ciclo escolar también es una decisión contra las mujeres



La decisión de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades educativas estatales de adelantar un mes el cierre del ciclo… pic.twitter.com/9xb1oiBjkd — Mujeres Unidas por la Educación (@muxed_mx) May 8, 2026

Además, cuestionaron que esta decisión se tome en un contexto donde México tiene por primera vez una presidenta mujer y 13 gobernadoras, al considerar que no hubo una verdadera perspectiva de género ni se tomó en cuenta la realidad de las madres trabajadoras y de las familias que dependen de la escuela como un espacio seguro y de acompañamiento para los menores.