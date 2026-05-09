No uno ni dos, TRES eclipses solares que se vienen; ¿cuándo y ciudades donde se verán?

Hay noticias que parecen sacadas de un guion de ciencia ficción, pero que en realidad son una invitación abierta a planear el viaje de tu vida. Imagina que vas caminando por una ciudad antigua o descansando frente al mar y, de repente, la luz empieza a cambiar, el aire se enfría y el sol desaparece por completo. Es lo que pasará en trres ocasiones: eclipses solares.

No es algo que pase seguido, pero el mundo está por presenciar una "carambola" de eventos naturales que pondrá a un solo país bajo los reflectores de todo el planeta. Para quienes siempre buscamos un pretexto para salir de México y explorar nuevos horizontes, esta es la señal que estábamos esperando.

El día se se oscurecerá tres veces: Fecha de los próximos 3 eclipses solares

Lo que viene no es un evento aislado, sino una cadena de tres fenómenos que convertirán el horizonte en un espectáculo de sombras. El primero de ellos nos invita a un paisaje de acantilados y montañas verdes.

Ocurrirá al atardecer de un día de verano, específicamente el 12 de agosto de 2026. España será el único rincón habitado donde se podrá ver cómo el sol se oculta totalmente antes de que llegue la noche.

La sombra cruzará el norte y el centro, pasando por lugares como Galicia, Asturias, Cantabria, y bajando hacia Castilla y León, Madrid, Aragón y Cataluña, hasta tocar las Baleares. Es la excusa perfecta para armar una ruta con calma, disfrutando de un vino y el clima veraniego mientras esperas a que la luna haga su trabajo.

La llegada del "eclipse del siglo"

Si el primer encuentro te deja con ganas de más, apenas un año después la oscuridad volverá a reclamar su lugar. El 2 de agosto de 2027 ocurrirá lo que los expertos ya llaman el "eclipse del siglo". La razón es simple: su duración será masiva. Mientras que otros eventos duran apenas un respiro, aquí la oscuridad total superará los minutos en varios puntos, y en algunas zonas llegará hasta los 6 minutos.

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Este segundo momento moverá toda la atención hacuatrocia el sur, hacia Andalucía y las ciudades de Ceuta y Melilla. Es el pretexto ideal para bajar hacia Cádiz, Málaga o Granada, donde el eclipse se mezcla con la brisa del Mediterráneo y la historia de sus calles. No es solo mirar arriba, es vivir el ambiente de un territorio que se detiene por completo para contemplar el cielo.

El cierre con el "anillo de fuego"

Para rematar esta racha de suerte, el ciclo cerrará el 26 de enero de 2028 con un eclipse, el famoso "anillo de fuego". Esta vez la trayectoria cruzará de suroeste a noreste, atravesando de nuevo Andalucía y Madrid, pero sumando a Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Esta secuencia poco común obliga a pensar los viajes de otra manera: con más tiempo, buscando esos miradores o castillos alejados del ruido donde la experiencia sea realmente humana. Para nosotros, que estamos del otro lado del Atlántico, estas tres fechas son la guía perfecta para redescubrir España a una velocidad diferente, con el sol y la luna marcando el itinerario.

