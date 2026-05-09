El otro rostro del 10 de mayo: las razones del embarazo adolescente en México

El 10 de mayo suele estar marcado por celebraciones, flores y reuniones familiares; sin embargo, también abre la conversación sobre una realidad que continúa presente en México: el embarazo adolescente.

Factores en el embarazo adolescente en México

De acuerdo con datos del INEGI, el 5.2% de las adolescentes de entre 15 y 19 años en el país ya ha sido madre, una cifra que refleja un problema ligado no solo a decisiones individuales, sino también a factores sociales y estructurales.

Especialistas señalan que entre las principales causas del embarazo adolescente se encuentran la desigualdad, la falta de acceso a educación sexual integral, la desinformación, la ausencia de redes de apoyo y los contextos de violencia que viven muchas adolescentes.

Además, advierten que la familia juega un papel clave, ya que los entornos donde existe comunicación abierta y espacios seguros pueden ayudar a prevenir situaciones de riesgo.

La maternidad en la adolescencia también puede tener impactos emocionales importantes. Psicólogos explican que esta etapa suele estar relacionada con procesos de búsqueda de identidad, independencia y autonomía, por lo que asumir responsabilidades adultas de manera anticipada puede generar miedo, angustia, culpa o aislamiento emocional.

Alumnos perderían semanas cruciales de aprendizaje por cambios en el calendario escolar 2026

La SEP dio a conocer las fechas clave del ciclo escolar 2025-2026 tras modificar el calendario por la ola de calor y el Mundial 2026. Sin embargo, la Unión Nacional de Padres de Familia advirtió que adelantar el fin de clases podría provocar la pérdida de hasta siete semanas de aprendizaje.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) rechazó los cambios anunciados por la SEP y la CONAEDU, al advertir que reducir el calendario escolar podría significar la pérdida de entre cinco y siete semanas completas de clases para estudiantes que ya enfrentan problemas de lectura, matemáticas y comprensión.

Cerrar anticipadamente el ciclo escolar no puede ser la respuesta frente a los desafíos del sistema educativo. Cada día de clases cuenta, especialmente para millones de niñas, niños y adolescentes que aún enfrentan rezagos en sus aprendizajes.



La prioridad debe ser garantizar… pic.twitter.com/MymPmtL06l — Patricia Vázquez (@patvazher) May 7, 2026

Además, cuestionó que la medida se justifique por las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues aseguró que existen alternativas para enfrentar ambos escenarios sin afectar el tiempo efectivo de aprendizaje.