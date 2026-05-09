Frente frío 49 abandona México con fuertes lluvias y hasta tormentas eléctricas; onda de calor persiste

Aunque la onda de calor continúa afectando a 23 estados de México, este fin de semana podría registrarse un temporal de lluvias que arruinaría el clima en pleno festejo por el Día de las Madres.

Para este sábado 9 de mayo se espera que el frente frío 49 abandone definitivamente el país, siendo uno de los últimos sistemas frontales de la temporada; sin embargo, dejará a su paso una estela de lluvias y granizadas.

Pronóstico de lluvias este sábado 9 de mayo: ¿cómo estará el clima?

Para este fin de semana, canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país; sistemas que funcionan como "embudos" que concentran la humedad y favorecen la formación de nubes de tormenta.



Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (centro y sur).

Chiapas (centro y sur). Chubascos con lluvias (25 a 50 mm): Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro) y Tabasco (sur).

Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro) y Tabasco (sur). Chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ola de calor permanece en 23 estados del país: ¿a qué temperatura estaremos?

Ten en cuenta que para este sábado prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso, por lo que la onda de calor podrá alcanzar temperaturas de hasta 45 °C.



Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (sur y este), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Sonora (sur y este), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán (centro), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (oeste), Morelos, Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Baja California (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán (centro), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (oeste), Morelos, Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Tamaulipas (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte y centro), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste), y Quintana Roo.

Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Tamaulipas (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte y centro), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste), y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León y Aguascalientes.

Se acerca un temporal de lluvias: clima en CDMX y Edomex 9 de mayo

Mañana se espera cielo despejado y ambiente templado al amanecer en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque persistirá el frío en zonas altas del Edomex.

Por la tarde, el ambiente será cálido, con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias para ambas entidades, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la CDMX se prevé una temperatura mínima de 15 a 17 °C y una máxima de 27 a 29 °C, marcando el fin de la onda de calor en la capital.