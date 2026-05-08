SEP insiste con adelanto de vacaciones; revisan fecha de regreso

La SEP ratificó la decisión de que el ciclo escolar para los estudiantes concluya el próximo 5 de junio, es decir, vacaciones adelantadas. Este anuncio se produce a pesar de que el propio gobierno federal había señalado previamente que dicha modificación en el calendario escolar constituía únicamente una propuesta.

La SEP asegura que la salida de los alumnos se mantiene para esa fecha específica, mientras que el personal docente extenderá sus labores hasta el 12 de junio con el fin de completar tareas administrativas.

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Motivos detrás del ajuste al calendario, según la SEP

Autoridades educativas señalaron que la propuesta presentada ayer responde a factores climáticos y eventos internacionales ya que existe preocupación por las altas temperaturas que se registran en múltiples estados del país

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La SEP admitió que el tema de la celebración de las justas deportivas también fue considerado como un elemento para ajustar el cierre del ciclo lectivo. Pese a la controversia generada por las diferentes versiones oficiales, el secretario reiteró la validez de la fecha anunciada para el fin de las clases presenciales.

Preocupación por el rezago y revisión del regreso

Uno de los puntos críticos que enfrenta la dependencia es el posible impacto que este adelanto en la salida podría tener sobre el nivel académico de los estudiantes. La dependencia se encuentra en un proceso de revisión de la fecha destinada para el regreso a las aulas.