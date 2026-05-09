¿Cambios de la SEP? Escuelas privadas podrían mantener clases pese al nuevo calendario escolar

Pese a las modificaciones realizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al calendario escolar 2025-2026, las escuelas privadas podrían mantener sus clases y actividades conforme a lo acordado desde el inicio del ciclo escolar.

¿Las escuelas privadas continúan con clases normales?

Pese a los cambios realizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al calendario escolar 2025-2026, escuelas privadas analizan la posibilidad de mantener clases y actividades académicas conforme a la planeación acordada con los padres de familia desde el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con información difundida por organizaciones del sector educativo privado, los servicios y actividades contemplados para el ciclo escolar ya estaban establecidos previamente con las familias, por lo que algunos planteles podrían continuar con sus actividades para no afectar la organización académica ni la planeación de los estudiantes.

Por su parte, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) expresó su inconformidad ante la decisión de modificar el calendario escolar vigente y adelantar el cierre del ciclo escolar.

A través de un comunicado, el organismo aseguró que un recorte inesperado en los días efectivos de clase podría afectar el cumplimiento de los objetivos académicos, así como la planeación pedagógica de las instituciones privadas.

La CNEP señaló que muchas escuelas operan bajo una organización curricular previamente establecida, por lo que el ajuste también impactaría la dinámica familiar y el resguardo de los estudiantes.

Además, defendió el derecho de las instituciones a concluir el tiempo de enseñanza programado para evitar rezagos educativos. Por ello, hizo un llamado a la SEP para permitir flexibilidad y abrir un diálogo que permita a los planteles particulares mantener el calendario originalmente pactado con las familias.

Alumnos perderían semanas cruciales de aprendizaje advierten padres de familia

La SEP dio a conocer las fechas clave del ciclo escolar 2025-2026 tras modificar el calendario por la ola de calor y el Mundial 2026. Sin embargo, la Unión Nacional de Padres de Familia advirtió que adelantar el fin de clases podría provocar la pérdida de hasta siete semanas de aprendizaje.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) rechazó los cambios anunciados por la SEP y la CONAEDU, al advertir que reducir el calendario escolar podría significar la pérdida de entre cinco y siete semanas completas de clases para estudiantes que ya enfrentan problemas de lectura, matemáticas y comprensión.

Cerrar anticipadamente el ciclo escolar no puede ser la respuesta frente a los desafíos del sistema educativo. Cada día de clases cuenta, especialmente para millones de niñas, niños y adolescentes que aún enfrentan rezagos en sus aprendizajes.



La prioridad debe ser garantizar… pic.twitter.com/MymPmtL06l — Patricia Vázquez (@patvazher) May 7, 2026

Además, cuestionó que la medida se justifique por las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues aseguró que existen alternativas para enfrentar ambos escenarios sin afectar el tiempo efectivo de aprendizaje.

Fechas del nuevo calendario escolar 2025-2026

La SEP dio a conocer las fechas del calendario escolar 2025-2026: el 5 de junio concluirá oficialmente el ciclo escolar, mientras que el 12 de junio finalizarán las labores administrativas.

Posteriormente, el 10 de agosto se realizará el Consejo Técnico Escolar para docentes y del 17 al 28 de agosto se llevará a cabo el periodo de reforzamiento académico para estudiantes. El inicio del ciclo escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto de 2026.