1985: Memorias de un sismo | FIA quiere conocer tu historia sobre el terremoto que marcó a la CDMX

El antes y después de la CDMX ocurrió en 1985, año en que un terremoto sacudió a la capital y dejó daños, pero también historias que merecen ser escuchadas.

El terremoto de 1985 en CDMX es un cúmulo de memorias que en FIA queremos conocer
El epicentro fue en costas de Michoacán|FIA
Escrito por: Fuerza Informativa Azteca
La Ciudad de México (CDMX) no volvió a ser la misma después del sismo de 1985; provocó numerosos daños materiales y dejó recuerdos dolorosos que el tiempo no puede borrar. Son memorias de un sismo que en Fuerza Informativa Azteca (FIA) queremos conocer.

Como una manera de recordar y rendir homenaje a los que murieron por este hecho que marcó a la CDMX, cuéntanos tu historia, dinos dónde estabas cuando ocurrió el sismo de 1985, qué viste que no se te va a olvidar nunca, qué cambió en tu vida después de ese día y qué mensaje te gustaría dejarle a las nuevas generaciones sobre lo que viviste.

Nota