1985: Memorias de un sismo | FIA quiere conocer tu historia sobre el terremoto que marcó a la CDMX
El antes y después de la CDMX ocurrió en 1985, año en que un terremoto sacudió a la capital y dejó daños, pero también historias que merecen ser escuchadas.
La Ciudad de México (CDMX) no volvió a ser la misma después del sismo de 1985; provocó numerosos daños materiales y dejó recuerdos dolorosos que el tiempo no puede borrar. Son memorias de un sismo que en Fuerza Informativa Azteca (FIA) queremos conocer.
Como una manera de recordar y rendir homenaje a los que murieron por este hecho que marcó a la CDMX, cuéntanos tu historia, dinos dónde estabas cuando ocurrió el sismo de 1985, qué viste que no se te va a olvidar nunca, qué cambió en tu vida después de ese día y qué mensaje te gustaría dejarle a las nuevas generaciones sobre lo que viviste.