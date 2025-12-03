La controversia alrededor de Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universo 2025, escaló nuevamente luego de que trascendiera que Nawat Itsaragrisil, presidente del comité anfitrión del certamen en Tailandia, presentara una demanda penal por presunta difamación en su contra.

Esta demanda surge después del conflicto ocurrido el pasado 4 de noviembre de 2025, durante las actividades del concurso Miss Universo, en un hecho que desde un inicio fue ampliamente debatido tanto en redes sociales, como en medios internacionales.

¿Qué ocurrió durante el encuentro entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

De acuerdo con una declaración oficial de Miss Grand International Public Company Limited, múltiples medios reportaron que Nawat había llamado “dumbhead” a la concursante mexicana. Sin embargo, la organización afirma que lo que realmente dijo fue la palabra “damage”, algo que, según su versión, puede escucharse con claridad en los audios difundidos através de las plataformas digitales.

La frase completa atribuida a Nawat Itsaragrisil habría sido: “If you follow the order from your national director you’re damage; if you not, you can do it. I very happy and the good report will go to organize…”

¿Por qué acusan a Fátima Bosch de difamación?

Después de salir de la sala, la concursante mexicana aseguró ante la prensa que Nawat la había insultado, lo que desató una ola de críticas en contra del directivo. Ahora, la compañía sostiene que, incluso después de conocer los audios completos, Bosch no ofreció disculpas y continuó repitiendo la acusación en entrevistas posteriores, incluyendo después de haber sido coronada Miss Universo 2025.

Según la declaración de la organización:“ha continuado difundiendo versiones falsas del incidente, afectando repetidamente la reputación de Mr. Nawat.”

¿Qué acciones legales se han presentado en Tailandia?

Durante la jornada del 12 de noviembre de 2025, Nawat Itsaragrisil interpuso una denuncia penal por difamación ante las autoridades tailandesas. Además, advirtió que podrían iniciarse nuevas acciones legales si detectan más declaraciones que consideren perjudiciales o falsas.

Además de la demanda, la organización tailandesa también pidió a los medios no reproducir declaraciones no verificadas de la reina de belleza, advirtiendo que podrían enfrentar consecuencias legales como “co-conspiradores en difamación”.

¿En qué posición queda Miss Universo 2025 tras la denuncia?

Cabe decir que este conflicto abre un nuevo capítulo en una edición ya marcada por tensiones internas. La situación podría tener repercusiones en el futuro de Fátima Bosch dentro del certamen y en la relación entre organizadores, participantes y medios.