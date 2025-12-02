Dua Lipa enciende CDMX e interpreta a “Bésame Mucho” en el inicio de sus conciertos en México

La aclamada cantante británica Dua Lipa inició con gran éxito su serie de conciertos en la Ciudad de México esta noche, 1 de diciembre de 2025. Este evento marca el cierre de su exitosa gira mundial, el Radical Optimism Tour.

La artista sorprendió a los asistentes con su potente voz y un espectáculo de alta calidad. Desde que se anunció la visita de la cantante, los boletos se agotaron rápidamente, confirmando el gran arrastre que posee la estrella del pop en el país.

📣#VocesADN | #GP



🎤 ¡Dua Lipa lo volvió a hacer! Esta noche interpretó "Bésame Mucho" en su primer concierto en CDMX 🤩



Dónde se presentará Dua Lipa y fechas

La Ciudad de México se convierte en el epicentro final de la gira mundial de Dua Lipa. La cantante ofrecerá un total de tres conciertos para sus seguidores mexicanos.

Todas las presentaciones se realizarán en el la CDMX en las siguientes fechas:



Lunes 1 de diciembre

Martes 2 de diciembre

Viernes 5 de diciembre

Se recomienda a los asistentes revisar los horarios de acceso y las políticas sobre objetos permitidos para garantizar una experiencia fluida.

Dua lipa a los fans de México:"Siento una conexión muy profunda con este país y su hermosa gente, siempre voy a volver"

Lista de canciones para el concierto de Dua Lipa

El setlist de la noche incluyó los éxitos más grandes de Dua Lipa, así como temas de su más reciente álbum. La lista de canciones contiene interpretaciones vibrantes que mantienen la energía en el gran show de la cantante.

Entre los temas principales destacan: Training Season, End of an Era, Break My Heart, One Kiss, Whatcha Doing, Levitating, These Walls, Maria, Physical, Electricity, Hallucinate, Illusion, Falling Forever, Happy for You, Love Again, Anything for Love, Be the One, New Rules, Dance the Night, Don’t Start Now y Houdini.

¡Se acabó el misterio!



Esta canción, de la autoría de Consuelo Velázquez, es considerada una de las más grabadas en la historia.



Esta canción, de la autoría de Consuelo Velázquez, es considerada una de las más grabadas en la historia.



Además,… pic.twitter.com/SkfWIjl6Qi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

Canciones de Artistas Mexicanos que Cantó Dua Lipa

Fiel a su costumbre de incluir covers según el país que visita, Dua Lipa sorprendió a sus fans mexicanos cantando a todo pulmón "Bésame Mucho". La artista eligió la conocida versión de Luis Miguel para deleitar al público, demostrando un profundo respeto por la cultura musical mexicana.

Entre los temas que sus fans sugirieron previamente en redes sociales figuraban: Rosa pastel de Belanova, Hasta la raíz de Natalia Lafourcade, Sálvame de RBD, Eres para mí de Julieta Venegas y El triste de José José.

Bésame Mucho - Dua Lipa

Dua Lipa se Paseó por la CDMX Antes de sus Conciertos

Antes de subir al escenario, Dua Lipa aprovechó su estancia en la capital mexicana para pasear por la Ciudad de México. La artista visitó diversos puntos emblemáticos, sorprendiendo a sus seguidores que lograron captar su presencia en varios lugares de la ciudad.

La cantante mostró su entusiasmo por la cultura local, compartiendo con sus seguidores su amor por la ciudad y preparándose para las tres vibrantes noches que ofrecerá al público mexicano.