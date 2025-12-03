¿Listo para tu resumen musical? Esta es la fecha en la que podrás ver tu Spotify Wrapped 2025

Spotify confirmó la fecha oficial de lanzamiento de Spotify Wrapped 2025, el esperado resumen anual que muestra tus canciones, artistas y géneros más escuchados.

Como cada año, la plataforma prepara una serie de estadísticas personalizadas y nuevas funciones para que puedas revisar tu comportamiento musical y que puedas compartirlo en tus redes sociales. Si quieres saber cuándo estará disponible, a qué hora y cómo podrás verlo, quédate leyendo.

¿Cuándo puedo ver mi reporte musical del 2025 en Spotify?

A partir del 3 de diciembre, podrás acceder a tu Spotify Wrapped directamente desde la app o escribiendo “Wrapped” en la barra de búsqueda, esto lo podrás hacer desde el primer momento del miércoles 3 de diciembre.

Una vez estés adentro, encontrarás todas tus estadísticas del año y podrás compartirlas fácilmente en tus redes sociales, como Instagram, TikTok, Facebook, o X, por medio de las plantillas dinámicas que la plataforma habilitará para publicar tus artistas, canciones y rachas más destacadas.

¿Qué es Spotify Wrapped?

Este reporte musical es la experiencia anual que la plataforma lanza cada diciembre para mostrarte, de manera personalizada, toda tu música favorita que escuchaste durante el año.

Desde la página y la app oficial puedes acceder a tus artistas, canciones, géneros, pódcasts y audiolibros más reproducidos, presentados en un formato interactivo y fácil de compartir en redes sociales.

Además, incluye playlists especiales y comparativas globales para que conozcas cómo escucharon música otros usuarios alrededor del mundo. Esta iniciativa comenzó en 2016 y, desde entonces, se ha convertido en una de las funciones más esperadas por quienes quieren revisar y compartir su identidad musical.

¿Cómo la música ayuda a la salud?

La música es una de las herramientas más accesibles y efectivas para mejorar el bienestar, y la UNAM ha documentado ampliamente sus beneficios.

De acuerdo con especialistas de la universidad, escuchar o practicar música activa regiones del cerebro relacionadas con las emociones, la memoria y el movimiento, lo que la convierte en un apoyo natural para la salud mental.

🎧Sí, te quieres sentir como en un concierto y vivir la experiencia inmersiva, pero escuchar música a niveles muy altos puede provocarte sordera.😕



Te contamos: pic.twitter.com/9hc5wEuraJ — Divulgación de la Ciencia, UNAM (@DGDCUNAM) January 19, 2023

Sus investigaciones destacan que las melodías pueden reducir niveles de estrés y ansiedad al influir en respuestas fisiológicas como la frecuencia cardiaca y la producción de hormonas relacionadas con la tensión.

Al mismo tiempo, escuchar música placentera estimula circuitos cerebrales vinculados con el bienestar y la motivación, ayudando a mejorar el estado de ánimo.