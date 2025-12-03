¿Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025? Pasos para sacar tu resumen musical del año

¡Ya está aquí el Spotify Wrapped 2025! Este 3 de diciembre 2025, la plataforma musical, habilitó el tradicional resumen musical, que muestra a los usuarios las canciones, artistas y géneros musicales que los acompañaron durante todo el año, pero ¿cómo verlo desde mi celular?

Pasos para ver tu Spotify Wrapped 2025 en tu celular

¡No te quedes sin el tuyo! Para poder ver tu Spotify Wrapped 2025 desde tu celular, lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos:



Ingresa Spotify desde tu celular.

desde tu celular. Selecciona " Wrapped "; se ubica en la parte de arriba de la pantalla, en medio de las opciones "Todo" y "Música".

"; se ubica en la parte de arriba de la pantalla, en medio de las opciones "Todo" y "Música". Aparecerá una nueva pestaña con el mensaje " Tenemos todo listo para ti "

" Desliza hacía arriba para comenzar con tu resumen musical del año.

Una vez que deslices la pantalla, la plataforma musical te irá guiando y dando los resultados de tu Spotify Wrapped.

¿Qué resultados muestra el Spotify Wrapped 2025?

El resumen musical de Spotify muestra a las y los usuarios los siguientes resultados:



Artistas favoritos.

Géneros musicales más escuchados.

Canciones más escuchadas, así como el número de veces que las oíste; también aplica para las playlist.

Álbumes favoritos.

Ranking de fans.

Para este año, el Spotify Wrapped cuenta con un juego para adivinar tu canción más escuchada de los últimos 12 meses. Además del tradicional mensaje de tu artista más escuchado durante el 2025.

¿Cómo compartir tu Spotify Wrapped 2025 en redes sociales?

El resumen musical de Spotify 2025 cuenta con diferentes segmentos que permiten ver a los usuarios los artistas, canciones y álbumes favoritos de todo el año, pero ¿cómo se comparte en redes sociales?

Para compartir el Spotify Wrapped en redes sociales, lo único que tienes que hacer es buscar la opción de "compartir" en cada una de las categorías que mostrará la plataforma musical.

La plataforma permite compartir los resultados en la sección de "historias" de las redes sociales como: Instagram, Facebook, WhatsApp, e incluso X, ante conocido como Twitter.

Es importante recalcar que NO necesitas contar con la suscripción Premium para poder hacer este resumen, ya que se encuentra disponible para todos los usuarios con una cuenta en Spotify.