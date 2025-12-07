¿Cuándo se enciende la segunda vela de la Corona de Adviento? Este es el significado que tiene; conoce la oración

La Corona de Adviento es el centro de la preparación para la Navidad, una tradición católica que invita a la reflexión y la esperanza con el encendido de cuatro velas, cada una de ellas con un significado especial, pero ¿cuándo se prende la segunda vela, qué significa y cuál es la oración?

¿Cuándo se enciende la segunda vela de la Corona de Adviento?

La segunda vela de la Corona de Adviento se enciende este domingo 7 de diciembre 2025 , y usualmente es de colorar morado, al igual que la primera veladora que se encendió el último domingo de noviembre.

Es importantes recordar que las velas de la corona de Adviento se prenden cada domingo, cuatro semanas antes de la llegada de la Navidad, mejor conocidos como Domingos de Adviento.

¿En qué orden se encienden las velas de la 'Corona de Adviento'?

1ª vela morada - 30 de noviembre 2025.

2ª vela morada - 7 de diciembre 2025.

3ª vela rosa - 14 de diciembre 2025.

4ª vela morada - 21 de diciembre 2025.

¿Cuál es la oración para prender la segunda vela de la Corona de Adviento?

La Arquidiócesis de México compartió la oración para el segundo domingo de Adviento.

"Padre misericordioso, abre nuestros corazones a la conversación.

Que tu Espíritu nos ayude a preparar el camino del Señor con obras de justicia y reconciliación.

Haznos constructores de paz en medio de nuestro mundo: En la familia, el trabajo, en la colonia y en todos los espacios donde podemos dar testimonio de ti. Amén."

Este es el significado del segundo domingo de adviento

Cada una de las velas de la Corona de Adviento simboliza el camino progresivo hacia la llegada de la Navidad; sin embargo, cada una de las veladoras tienen un significado distinto, pero ¿qué representa cada uno?

La segunda vela de la Corona de Adviento, invita a las y los creyentes a reflexionar sobre la paz que Cristo traerá al mundo. Es un tiempo la reconciliación personal y comunitaria, buscando la armonía con Dios y con las personas que nos rode.

El segundo Domingo de Adviento, continúa con la intención reflexiva de la tradición; sin embargo, se centra en la paz.