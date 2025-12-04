¡Revelan el nuevo color para el año 2026! El tono que definirá la moda y cultura del mundo; qué simboliza

¡Se ha revelado el secreto! Como cada año, la empresa Pantone, ha revelado el nuevo color para el año 2026, un tono que definirá el mundo del diseño, la moda, arquitectura y cultura para el próximo año, además de ser un reflejo del contexto social.

¿Cuál será el nuevo color del 2026?

Los expertos eligen el tono del año, luego de examinar minuciosamente las referencias culturales y estilos, pero ¿qué color fue elegido para los próximos 12 meses?

Para el 2026, se eligió el PANTONE 11-4201 "Cloud Dancer", un blanco suave y vaporoso, un tono "ondulado y equilibrado" imbuido de una sensación de serenidad.

Según la empresa, este blanco suave tiene como objetivo eliminar las distracciones para permitirle a las personas encontrar la claridad y simplicidad en las cosas.

¿Cuál será el color del nuevo año 2026?|PANTONE

¿Qué simboliza el "Cloud Dancer", el nuevo color del año 2026?

La presencia del color "Cloud Dancer", busca ser un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso, simbolizando una influencia calmante en una sociedad que redescubrirá el valor de la reflexión silenciosa, según la empresa estadounidense.

Este blanco suave y ondulado, simboliza un nuevo comienzo, despojando de ideas anticuadas para abrirnos la puerta a nuevos enfoques. El tono aquieta la mente, fomentando una verdadera relajación y concentración que permite que la mente divague y la creatividad respire, abriendo espacio parala innovación.

"Con un exceso de compromisos y estímulos en nuestra cultura de trabajo constante, buscamos un respiro y alivio de la estimulación emocional y física, desconectándonos y alejándonos de las exigencias incesantes de la vida diaria para rejuvenecer profundamente un nivel mental, físico y emocional", explicó la empresa a través de su página web.

De acuerdo con la empresa, el PANTONE 11-420 1 Bailarina de la Nube deriva entre la luz y el etéreo, una calma viva que invita a la renovación, visión en serenidad y liberación creativa.

"Expresando nuestra aspiración a un futuro libere excesos, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer evoca nuestro deseo de satisfacción y sentimientos de paz, unidad y cohesión", explicó la empresa estadounidense.