Miss Jamaica: ¿Cuál es el estado de salud de Gabrielle Henry, tras caída en Miss Universo 2025?

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, volvió a captar la atención del público luego de sufrir una aparatosa caída durante su paso en el escenario de Miss Universo 2025. El incidente generó alarma entre asistentes y espectadores, quienes de inmediato preguntaron por su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de la Miss Jamaica?

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo, permanecerá en cuidados intensivos luego de la aparatosa caída que sufrió durante el certamen.

El accidente ocurrió al desfilar en vestido de noche cuando la modelo cayó fuera de la plataforma, provocando preocupación inmediata entre el público y el equipo del concurso.

Caída deja a Miss Jamaica en cuidados intensivos



Gabrielle Henry sufrió una fuerte caída durante la ronda preliminar de #MissUniverse. El accidente ocurrió al desfilar en vestido de noche cuando la modelo cayó fuera de la plataforma.



La situación es más delicada de lo esperado,… pic.twitter.com/xd37YJEA7m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2025

Aunque se mantiene bajo observación médica, la situación resulto ser más delicada de lo esperado, pues Miss Jamaica fue ingresada a cuidados intensivos tras revelar exámenes médicos un trauma craneal.

⚠️Caída de participante en #MissUniverso



📸 Durante su presentación en el escenario, la representante de #Jamaica en Miss Universe sufrió una fuerte caída frente al público.



👠 La concursante fue auxiliada de inmediato por el personal del evento y continuó recibiendo atención pic.twitter.com/lfMjFRWp5J — Display Noticias (@DisplayNoticias) November 19, 2025

¿Quiénes son las mexicanas que han ganado Miss Universo?

México suma cuatro coronas en la historia de Miss Universo, la primera ganadora mexicana fue Lupita Jones, de Mexicali, Baja California, quien obtuvo el título en 1991, marcando un hito para el país.

A ella le siguió Ximena Navarrete, nació en Guadalajara, Jalisco, y fue coronada en 2010 durante la edición celebrada en Las Vegas.

La tercera fue Andrea Meza, es de Chihuahua, Chihuahua, quien conquistó la corona en 2020, destacando en una competencia realizada bajo medidas excepcionales debido a la pandemia.

Y finalmente, Fátima Bosch, de Tabasco, quien gano Miss Universo 2025. México mantiene una presencia destacada en el ámbito internacional de los certámenes de belleza.

¿Quién gano Miss Universo 2025?

Fátima Bosch obtuvo la corona de Miss Universo 2025 tras una participación constante y estratégica a lo largo de toda la competencia.

Su dominio escénico, la claridad con la que expuso sus ideas y la seguridad que proyectó en cada etapa la fueron posicionando como una de las favoritas desde el inicio.

En la ronda de preguntas, ofreció una intervención firme y articulada, enfocada en la importancia de la autenticidad y en el papel de las mujeres dentro de espacios de liderazgo, un mensaje que resonó entre el jurado y el público.