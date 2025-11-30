¿Cómo van las velas de la ‘Corona de Adviento’ en diciembre? Orden exacto para encenderlas y su significado

¡Esperanza en los hogares! Con la llegada de diciembre 2025, miles de familias católicas preparan la Corona de Adviento para iluminar la llegada de la Navidad a los hogares mexicanos, con ayuda de velas de colores, pero ¿en qué orden se enciende y cuál es su significado?

La Corona de Adviento es una tradición católica que utiliza velas de color morado y rosa sobre ramas verdes, para representar la eternidad de Dios y la preparación espiritual hacia la llegada de Jesús.

¿En qué orden se encienden las velas de la 'Corona de Adviento'?

La tradición de la Corona de Adviento comienza el domingo 30 de noviembre 2025 y termina hasta la tarde del miércoles 24 de diciembre 2025; te compartimos el orden para encender las veladoras.



1ª vela morada - 30 de noviembre 2025.

2ª vela morada - 7 de diciembre 2025.

3ª vela rosa - 14 de diciembre 2025.

4ª vela morada - 21 de diciembre 2025.

En algunos hogares y parroquias, suelen encender una quinta vela de color blanco en el centro de la corona, la cual se prende el 24 de diciembre 2025, en plena Nochebuena.

¿Qué significa el color de las velas de la Corona de Adviento?

La Diócesis de Querétaro compartió el significado de cada uno de los elementos de la Corona de Adviento. La forma circular, simboliza una forma geométrica perfecta, la cual recuera la eternidad de Dios.



Follaje verde: El color se relaciona con la esperanza, crecimiento espiritual y de gracia.

Luz de la velas: La luz que abre el camino para conocer a Jesucristo con su nacimiento.

con su nacimiento. Velas moradas : Representa un tiempo de espera y preparación.

: Representa un tiempo de espera y preparación. Velas rosas : Representa la alegría, ya que se acerca el nacimiento de Jesús.

: Representa la alegría, ya que se acerca el nacimiento de Jesús. Listón rojo: Representa el amor a Dios y el amor que este les devuelve a los creyentes.

Las familias católicas, suelen encender un cirio o una vela blanca durante la cena de Navidad y se coloca en el centro de la Corona de Adviento, posteriormente realizan una oración pidiendo que el Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de los integrantes de la familia.