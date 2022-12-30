¿Qué depara el 2023? Esto dicen las predicciones de Nostradamus
Nostradamus, era boticario de profesión, que publicó un libro de predicciones en 1555 que han acertado año con año en el mundo, ¿volverá a suceder para 2023?
Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, era boticario de profesión, que recorrió Francia contactando a brujos, curanderos y adivinos, los cuales le transmitieron sus conocimientos sobre los astros, mismos que utilizó para escribir un libro de “Profecías” en 1555. Las predicciones han sido tan acertadas que ha surgido la incógnita, ¿volverá a suceder en 2023?
Nostradamus ha sido reconocido por atinar eventos sin precedentes en el mundo como en 2022, la muerte de la reina Isabel II o el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también logró predecir:
- El gran incendio que devastó Londres en el año 1566
- El asesinato de Enrique IV de Francia en 1610
- Las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki
- El asesinato de John F. Kennedy
- El ascenso de Hitler al poder
- La Revolución Francesa
Luego de realizar diversos viajes a lo largo de Francia, en 1555, Nostradamus, comenzó a escribir sus pronósticos en forma de cuartetas, cada libro contenía exactamente cien de estas combinaciones de cuatro versos, los cuales denominó Centurias.
Ahora, las predicciones del boticario han cobrado gran relevancia a lo largo del tiempo que para este Año Nuevo 2023, ya hay quienes preguntas, ¿qué nos depara el inicio de año?
Las predicciones de Nostradamus para 2023
Según indica el libro titulado ‘Les Prophéties’ o Las profecías, en español, para 2023, resaltan aspectos como una “gran guerra” que durará “siete meses”, donde habrá “gente muerta por el mal”, así como la llegada de un “fuego celestial cuando las luces de Marte se apaguen”.
Otras de las predicciones de Nostradamus que destacan para este 2023, son:
- La renuncia del Papa: De acuerdo al gran vidente, el Papa Francisco dejaría su cargo este 2023, además su lugar será ocupado por una persona muy oscura y peligrosa que causará “un escándalo”.
- Suceso traumático: Habrá una despoblación en muchos países, especialmente en Europa; “Durante cuarenta años no aparecerá el arco iris. Durante cuarenta años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones”.
- Misión a Marte: El boticario indicó que “una luz caería sobre Marte”.
- Gran crisis en Estados Unidos: conflictos marcada de inestabilidad y descontento social en el gran país del norte.
- Nuevo orden mundial: hace referencia a la unión de dos fuerzas, una masculina femenina, detallando que “su alianza durará poco, al igual que sus buenos efectos”.