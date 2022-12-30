¿Qué depara el 2023? Esto dicen las predicciones de Nostradamus

Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, era boticario de profesión, que recorrió Francia contactando a brujos, curanderos y adivinos, los cuales le transmitieron sus conocimientos sobre los astros, mismos que utilizó para escribir un libro de “Profecías” en 1555. Las predicciones han sido tan acertadas que ha surgido la incógnita, ¿volverá a suceder en 2023?

Nostradamus ha sido reconocido por atinar eventos sin precedentes en el mundo como en 2022, la muerte de la reina Isabel II o el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también logró predecir:

El gran incendio que devastó Londres en el año 1566

El asesinato de Enrique IV de Francia en 1610

Las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki

El asesinato de John F. Kennedy

El ascenso de Hitler al poder

La Revolución Francesa

Luego de realizar diversos viajes a lo largo de Francia, en 1555, Nostradamus, comenzó a escribir sus pronósticos en forma de cuartetas, cada libro contenía exactamente cien de estas combinaciones de cuatro versos, los cuales denominó Centurias.

Ahora, las predicciones del boticario han cobrado gran relevancia a lo largo del tiempo que para este Año Nuevo 2023, ya hay quienes preguntas, ¿qué nos depara el inicio de año?

¿Qué dicen las predicciones de Nostradamus para 2023?|Getty Images

Las predicciones de Nostradamus para 2023

Según indica el libro titulado ‘Les Prophéties’ o Las profecías, en español, para 2023, resaltan aspectos como una “gran guerra” que durará “siete meses”, donde habrá “gente muerta por el mal”, así como la llegada de un “fuego celestial cuando las luces de Marte se apaguen”.

Otras de las predicciones de Nostradamus que destacan para este 2023, son:

