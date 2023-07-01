Un autobús se estrelló y estalló en llamas, matando al menos a 25 personas e hiriendo a ocho en el estado de Maharashtra, en el oeste de India, en la madrugada de este sábado 1 de julio, dijeron la policía y las autoridades.

La policía local dijo que el autobús se estrelló contra un divisor de carreteras alrededor de la 1:35 a. m. (20:00 GMT) en una autopista, rompiendo el tanque de diésel del vehículo y provocando un incendio, y agregó que la mayoría de las víctimas no pudieron escapar del vehículo en llamas.

El primer ministro del estado, Eknath Shinde, y el primer ministro Narendra Modi publicaron tuits separados expresando su pesar y dijeron que pagarían apoyo a la familia de cada víctima, por un monto de 700 mil rupias indias, el equivalente a 8 mil 500 dólares.

Sunil Kadasane / Oficial de policía:

“Había un puente enfrente y el autobús chocó con él. Tras el choque su tanque de diesel se rompió y se derramó por todo el vehículo. Se incendió y el vehículo se inclinó hacia adelante”.

El oficial añadió que en el incendio que comenzó, "la gente no tuvo oportunidad de escapar. Ocho personas escaparon del autobús, de alguna manera lograron salvar sus vidas, pero desafortunadamente hay 25 muertos y las muertes se deben más al fuego que al accidente porque todos los cuerpos están carbonizados".

In the buldhana region of the state of maharashtra, india, a bus going to the city of pune crashed into the barriers at around 01:30 local time, and it caught fire and burned down, 25 people, including 3 children, lost their lives, 8 people were injured, pic.twitter.com/NhPrdUov79 — Nico (@Nico00503) July 1, 2023

Hace menos de un mes casi 300 personas murieron en India por un accidente de tren

Casi 300 personas murieron y 900 resultaron heridas cuando dos trenes de pasajeros chocaron en el estado de Odisha en India, marcando el accidente ferroviario más mortal del país en más de una década.

Se vieron bolsas blancas para cadáveres esparcidas a lo largo del lugar del accidente mientras se realizaban operaciones de rescate mientras los espectadores observaban.

La colisión ocurrió alrededor de las 19:00 hora local de un viernes, en plena hora pico, cuando el Howrah Superfast Express, que va de Bangalore a Howrah, Bengala Occidental, chocó con el Coromandel Express, que va de Kolkata a Chennai.

Al menos 275 personas murieron, según el gobierno estatal el domingo, actualizando una cifra previa de 288 después de que un funcionario dijo que algunas víctimas se habían contado dos veces. Más de 1,100 pasajeros resultaron heridos.