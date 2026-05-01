Ola de calor se extiende: ¿a qué temperatura estará la CDMX este viernes 1 de mayo?
La ola de calor continuará este viernes 1 de mayo en toda la CDMX; si planeas salir por el feriado, toma precauciones ante las temperaturas extremas.
La Ciudad de México (CDMX) atraviesa días en extremo calurosos, con temperaturas elevadas en sus 16 alcaldías gracias a una ola de calor que, aunque comienza a desplazarse del país, aún mantiene sus efectos en la capital.
Si bien la onda de calor estaba prevista para terminar el jueves 30 de abril, este viernes 1 de mayo, la capital continuará con temperaturas por arriba de los 31 °C. Aunque para el sábado, se prevé la llegada de un frente frío.
Temperatura en CDMX viernes 1 de mayo: ¿a cuántos grados estaremos ?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico de temperaturas para la capital para este viernes y para el fin de semana completo, advirtiendo que mayo iniciará con un calor insoportable.
Viernes 1 de mayo:
- Mañana: 15 a 17 °C
- Tarde: 31 a 33 °C, con rachas de 50 km/h
- Noche: 22 a 24 °C.
Sábado 2 de mayo
Para el fin de semana se prevén días nublados, con tormentas electricas a lluvias ligeras.
- Mañana: 14 a 16 °C
- Tarde: 28 a 30 °C
- Noche: 21 a 23 °C
Domingo 3 de mayo
- Mañana: 13 a 15 °C
- Tarde: 26 a 28 °C
- Noche: 19 a 21 °C
En los gráficos consulta las condiciones #Meteorológicas que habrá el resto de la semana en zonas del #EdoMéx, la #CDMX y #Cuernavaca, Morelos pic.twitter.com/V0SLfgNdnM— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 30, 2026
Alerta por calor extremo en 13 alcaldías
Ante la inminente ola de calor, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por altas temperaturas en gran parte de la capital. Entre las alcaldías afectadas se encuentran:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del viernes 01/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace,… pic.twitter.com/jEcSl4WcjY— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 30, 2026
Dentro de estas demarcaciones se esperan de 30 a 32 °C, por lo que se recomienda evitar exponerse al calor en las horas más críticas, así como el uso de bloqueador y vestir ropa de colores claros.
¿A qué hora se sentirá más calor?
El calor se intensificará entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando el sol estará en su punto más fuerte. Por ello, en Azteca Noticias te recomendamos mantenerte en lugares frescos y a la sombra, para evitar golpes de calor.
Aunque podrían presentarse lluvias ligeras por la tarde, el bochorno no desaparecerá, ya que la combinación de humedad y altas temperaturas hará que la sensación térmica se mantenga elevada, incluso después de las lluvias.