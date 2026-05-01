Ola de calor se extiende: ¿a qué temperatura estará la CDMX este viernes 1 de mayo?

La Ciudad de México (CDMX) atraviesa días en extremo calurosos, con temperaturas elevadas en sus 16 alcaldías gracias a una ola de calor que, aunque comienza a desplazarse del país, aún mantiene sus efectos en la capital.

Si bien la onda de calor estaba prevista para terminar el jueves 30 de abril, este viernes 1 de mayo, la capital continuará con temperaturas por arriba de los 31 °C. Aunque para el sábado, se prevé la llegada de un frente frío.

Temperatura en CDMX viernes 1 de mayo: ¿a cuántos grados estaremos ?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico de temperaturas para la capital para este viernes y para el fin de semana completo, advirtiendo que mayo iniciará con un calor insoportable.

Viernes 1 de mayo:



Mañana: 15 a 17 °C

Tarde: 31 a 33 °C, con rachas de 50 km/h

Noche: 22 a 24 °C.

Sábado 2 de mayo

Para el fin de semana se prevén días nublados, con tormentas electricas a lluvias ligeras.



Mañana: 14 a 16 °C

Tarde: 28 a 30 °C

Noche: 21 a 23 °C

Domingo 3 de mayo



Mañana: 13 a 15 °C

Tarde: 26 a 28 °C

Noche: 19 a 21 °C

En los gráficos consulta las condiciones #Meteorológicas que habrá el resto de la semana en zonas del #EdoMéx, la #CDMX y #Cuernavaca, Morelos pic.twitter.com/V0SLfgNdnM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 30, 2026

Alerta por calor extremo en 13 alcaldías

Ante la inminente ola de calor, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por altas temperaturas en gran parte de la capital. Entre las alcaldías afectadas se encuentran:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Dentro de estas demarcaciones se esperan de 30 a 32 °C, por lo que se recomienda evitar exponerse al calor en las horas más críticas, así como el uso de bloqueador y vestir ropa de colores claros.

¿A qué hora se sentirá más calor?

El calor se intensificará entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando el sol estará en su punto más fuerte. Por ello, en Azteca Noticias te recomendamos mantenerte en lugares frescos y a la sombra, para evitar golpes de calor.

Aunque podrían presentarse lluvias ligeras por la tarde, el bochorno no desaparecerá, ya que la combinación de humedad y altas temperaturas hará que la sensación térmica se mantenga elevada, incluso después de las lluvias.