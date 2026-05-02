Sábado caluroso en CDMX: activan Alerta Amarilla en 11 alcaldías por clima extremo

¡Clima caluroso para el fin de semana! Las altas temperaturas no dará tregua este sábado en la Ciudad de México (CDMX). Ante un ambiente sofocante durante la tarde, autoridades capitalinas llamaron a tomar precauciones para evitar golpes de calor, mantenerse hidratado y limitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad. Conoce a qué hora empezará a sentirse más calor en la CDMX y si tu alcaldía se verá afectada.

¿A qué hora empezará hacer más calor en la CDMX?

El aumento de temperatura comenzará a sentirse desde el mediodía, pero será entre las 14:00 y las 17:00 horas cuando el calor alcance su punto más intenso en la Ciudad de México, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre en ese lapso y mantenerse bien hidratado.

Alcaldías afectadas por altas temperaturas

¡Carga con paraguas y bloqueador! El calor se hará presente con mayor fuerza en 11 alcaldías de la Ciudad de México, donde se pronostican temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 32 grados, principalmente durante la tarde.

Las demarcaciones más afectadas serán:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Este incremento en el termómetro coincide con el periodo de mayor radiación solar, por lo que la sensación térmica podría ser aún más elevada en espacios con poca sombra o alta concentración urbana, aumentando el riesgo de afectaciones como deshidratación o golpes de calor.

Pronóstico del clima en la CDMX

La tarde de este 1 de mayo, en la Ciudad de México se vivió un ambiente muy caluroso, con cielo mayormente nublado y presencia de algunas lluvias ligeras en distintas zonas como Tlalpan, Milpa Alta, Coyoacán entre otras.

Esta tarde en la Ciudad de México, prevalece el ambiente muy #caluroso con cielo #nublado.



Condiciones para #lluvias ligeras.



🌡️#Temperatura actual: 29 °C.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/IHuJJ7DLdX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 1, 2026

La temperatura llegó hasta los 29 °C, mientras que el viento se sintió con una gran fuerza. Sin embargo, ante este panorama, se mantiene activa la Alerta Amarilla por altas temperaturas, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones tanto por el calor como por posibles precipitaciones.