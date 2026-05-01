Calor insoportable de 45° choca con lluvias, granizo y vientos peligrosos en el clima de México este 1 de mayo

El clima en México entrará en un escenario de contrastes este 1 de mayo; mientras gran parte del país enfrentará una ola de calor con temperaturas de hasta 45 grados, en otras regiones se esperan lluvias fuertes, granizo y vientos intensos que podrían generar afectaciones.

El pronóstico indica que el calor seguirá dominando en más de 20 estados, pero el Frente Frío 48 avanzará sobre el norte y noreste, provocando tormentas que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles encharcamientos .

Calor extremo: los estados de México donde el termómetro será más alto

El clima con ambiente caluroso se mantendrá como el principal factor en el país ; entidades como San Luis Potosí y Guerrero podrían superar los 45 grados, mientras que en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Tamaulipas se esperan temperaturas entre 40 y 45 grados.

En regiones del centro, incluyendo Ciudad de México y Estado de México, el calor también será persistente, con valores que podrían superar los 30 grados, especialmente durante la tarde.

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Lluvias, granizo y viento: el otro lado del pronóstico

Mientras el calor domina en varias zonas, el Frente Frío 48 traerá lluvias fuertes en estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ; además, se prevén chubascos en Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de granizo, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, deslaves e incluso afectaciones en zonas urbanas; el viento también será un factor importante, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h en algunas regiones.

🌧️Te compartimos el #VideoPronóstico del #SMNmx en voz de nuestro experto Jaime Alabarrán, para que estés informada o informado sobre las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán esta noche y en las primeras horas del viernes. pic.twitter.com/PP3k6tUasT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 1, 2026

Valle de México: calor con lluvias aisladas

En la Ciudad de México y el Estado de México el clima se espera con ambiente cálido a caluroso, pero con posibilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas; la temperatura máxima en la capital podría superar los 30 grados.

Capitalinos y capitalinas, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este viernes de puente en la #CDMX. pic.twitter.com/3F9muutmF5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 1, 2026

Riesgos adicionales: torbellinos, tolvaneras y baja visibilidad

Uno de los puntos más relevantes del pronóstico es la posibilidad de torbellinos en el norte de Coahuila, así como tolvaneras en estados como Chihuahua, Durango y Zacatecas; además, la presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en carreteras.