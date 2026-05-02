Llegarán cambios en el clima en México el 2 de mayo por onda de calor
El clima en México registrará una onda de calor que mantendrá temperaturas extremas este sábado 2 de mayo de 2026 y no se descartan lluvias fuertes.
Este sábado 2 de mayo de 2026, el clima en México estará marcado por la presencia de altas temperaturas debido a la onda de calor en gran parte del país.
En contraste, el frente frío número 48 generará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en ciertos estados, así como chubascos en otras zonas.
Pronóstico del tiempo: clima en México 2 de mayo 2026
Este sábado prevalecerá ambiente caluroso a extremadamente caluroso con onda de calor en:
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Estado de México
- Guanajuato
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Colima
- Ciudad de México
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
Alertan llegada de frente frío 48: ¿en qué estados lloverá fuerte?
El nuevo frente frío 48 ingresará y se extenderá sobre el noreste mexicano lo que provocará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.
Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca.
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte)
- Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas
- Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Oaxaca
⚠️El #FrenteFrío número 48 generará #CondicionesMeteorológicasAdversas a partir de mañana sábado en diferentes regiones de nuestro país. Aquí los detalles con nuestra experta pic.twitter.com/vnPM0AD7fJ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 1, 2026
¿Qué temperaturas habrá en México el 2 de mayo de 2026?
- Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste)
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste)
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala
¿Cuál será el clima en CDMX el sábado 2 de mayo de 2026?
La temperatura mínima en la Ciudad de México (CDMX) será de 14 a 16 °C y la máxima de 31 a 33 °C.
En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 26 a 28 °C.
Prevalecerá la onda de calor en el Estado de México (oeste), pero finalizará en la Ciudad de México.
Capitalinos y capitalinas, les compartimos el #Pronóstico de cielo, #Temperatura y #Lluvias para este sábado en la #CDMX. pic.twitter.com/njvhknqQ96— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 2, 2026