tva (1).png

Llegarán cambios en el clima en México el 2 de mayo por onda de calor

El clima en México registrará una onda de calor que mantendrá temperaturas extremas este sábado 2 de mayo de 2026 y no se descartan lluvias fuertes.

Escrito por: Iván Ramírez

Este sábado 2 de mayo de 2026, el clima en México estará marcado por la presencia de altas temperaturas debido a la onda de calor en gran parte del país.

En contraste, el frente frío número 48 generará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en ciertos estados, así como chubascos en otras zonas.

Pronóstico del tiempo: clima en México 2 de mayo 2026

Este sábado prevalecerá ambiente caluroso a extremadamente caluroso con onda de calor en:

  1. Aguascalientes
  2. Zacatecas
  3. Durango
  4. Sinaloa
  5. Nayarit
  6. Jalisco
  7. Michoacán
  8. Guerrero
  9. Morelos
  10. Estado de México
  11. Guanajuato
  12. Puebla
  13. Veracruz
  14. Oaxaca
  15. Chiapas
  16. Nuevo León
  17. Tamaulipas
  18. San Luis Potosí
  19. Colima
  20. Ciudad de México
  21. Querétaro
  22. Hidalgo
  23. Tlaxcala

El nuevo frente frío 48 ingresará y se extenderá sobre el noreste mexicano lo que provocará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca.

  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte)
  • Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas
  • Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Oaxaca

¿Qué temperaturas habrá en México el 2 de mayo de 2026?

  • Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste)
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste)
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala

¿Cuál será el clima en CDMX el sábado 2 de mayo de 2026?

La temperatura mínima en la Ciudad de México (CDMX) será de 14 a 16 °C y la máxima de 31 a 33 °C.

En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 26 a 28 °C.

Prevalecerá la onda de calor en el Estado de México (oeste), pero finalizará en la Ciudad de México.

Tags relacionados
Clima en México Pronóstico del tiempo



App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo