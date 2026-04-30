¿La lluvia elimina la contingencia ambiental? Lo que dice la ciencia sobre la calidad del aire

Tras la última contingencia ambiental que se activó en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), muchas personas se han preguntado si las lluvias pueden realmente ayudar a mejorar la calidad del aire, especialmente cuando hay un fenómeno anticiclónico afectando el territorio.

¿Qué es una contingencia ambiental?

Las contingencias ambientales se decretan cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detecta una alta concentración de contaminantes, que pueden poner en peligro a la población.

Para el Valle de México, se activa cuando los niveles de partículas de ozono y de otros contaminantes, como las PM10 o PM25, superan las concentraciones de 155 partes por billón.

🌫️ Ante una contingencia ambiental, lo más importante es cuidar tus salud. 😷



👀 Cuando se activa una contingencia ambiental en la #CapitalDeLaTransformación, significa que hay una alta concentración de contaminantes en el aire, 🚗 por ello te brindamos las recomendaciones para… pic.twitter.com/5khAKYFkGC — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 18, 2025

La calidad del aire empeora especialmente durante la temporada de ozono, lo que hace más probable que se activen las contingencias ambientales, ya que aumenta la formación de ozono a nivel del suelo. Esto ocurre debido a la mayor radiación solar y a las reacciones químicas entre contaminantes emitidos por industrias y vehículos.

¿La lluvia realmente mejora la calidad del aire?

De acuerdo a organizaciones como Greenpeace, la teoría de que las lluvias ayudan a "limpiar la contaminación" no es del todo cierta. Si bien ayuda a refrescar, lo que hace es solo fijar las partículas contaminantes en el suelo.

Es decir, si las lluvias vienen acompañadas de viento, este ayuda a ‘barrer’ los contaminantes fuera de la ciudad. Pero por sí sola, la lluvia fija las partículas al nivel del suelo, lo que nos hace percibir un ambiente más limpio

Esto solo aplica para contaminantes como el ozono o las partículas menores a 10 micras (PM10), pero no necesariamente para partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5).

🌫️ Ante una contingencia ambiental, lo más importante es cuidar tus salud. 😷



👀 Cuando se activa una contingencia ambiental en la #CapitalDeLaTransformación, significa que hay una alta concentración de contaminantes en el aire, 🚗 por ello te brindamos las recomendaciones para… pic.twitter.com/5khAKYFkGC — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 18, 2025

¿En qué condiciones la lluvia ayuda a reducir contaminantes?

Teniendo en mente que no todas las lluvias pueden ayudar a mejorar la calidad del aire, resulta necesario saber en qué condiciones las precipitaciones pueden ayudar a un "lavado atmosferico".



Intensidad : Una llovizna ligera solo puede hacer que aumente la humedad sin barrer las partículas. Cuanto mayores sean las gotas, más pueden chocar con las partículas PM10 y PM2.5 y arrastrarlas al suelo.

: Una llovizna ligera solo puede hacer que aumente la humedad sin barrer las partículas. Cuanto mayores sean las gotas, más pueden chocar con las partículas PM10 y PM2.5 y arrastrarlas al suelo. Hora del día: Si la lluvia se da por la tarde, la radiación solar baja, lo que ayuda a frenar la reacción química que produce el ozono.

Si la lluvia se da por la tarde, la radiación solar baja, lo que ayuda a frenar la reacción química que produce el ozono. Vientos: Lo que realmente ayuda a limpiar el aire son las corrientes de viento que preceden a las lluvias.

Recomendaciones durante una contingencia ambiental

El programa Hoy No Circula nació como una medida extraordinaria para reducir los contaminantes del Valle de México. Sin embargo, con el paso de los años, el crecimiento de la mancha urbana ha dificultado que la calidad del aire mejore de forma sostenida.

Tan solo en 2026, las autoridades han identificado únicamente cuatro días con buena calidad, por lo que es importante seguir las siguientes recomendaciones durante los días críticos.

