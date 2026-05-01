¿Menos clases por calor y Mundial 2026? La SEP estudia cambios en el calendario escolar

La Secretaría de Educación Pública analiza posibles ajustes al calendario escolar ante el impacto de las altas temperaturas y la próxima realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida busca proteger la salud de estudiantes y docentes, así como adaptar las actividades académicas a condiciones climáticas cada vez más extremas y a un evento internacional que también influirá en la dinámica del país.

¿Suspenderán clases por el calor y el Mundial?

La Secretaría de Educación Pública informó que, ante las condiciones climáticas y la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, se analiza la posibilidad de realizar ajustes al calendario escolar de manera diferenciada por estado.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Educación Pública Mario Delgado, informo que, algunas entidades ya han planteado alternativas: en Jalisco se contempla migrar temporalmente a clases en línea, mientras que en Nuevo León se evalúan medidas similares.

Las autoridades educativas señalaron que los estados cuentan con facultades para modificar el calendario, pero se busca tomar una decisión coordinada a nivel nacional.

Para ello, se llevará a cabo una reunión entre los secretarios de educación del país, además de mantener diálogo con maestras y maestros, quienes también han solicitado cambios. Se prevé que la próxima semana se dé a conocer una resolución basada en la evaluación conjunta.

Fecha del primer 'megapuente' de mayo 2026

El mes de mayo 2026 llega con una gran cantidad de descanso para las y los estudiantes de educación básica. Aquí te resumimos los días en los que se suspenderán las actividades escolares y administrativas en México.



Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Puente oficial).

Día del Trabajo (Puente oficial). Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

Conmemoración de la Batalla de Puebla. Viernes 15 de mayo: Día del Maestro (Suspensión de clases).

Además, el primero de mayo se suspnden clases por junta de consejo técnico escolar asegura que en el último viernes del mes de mayo las clases sí serán suspendidas, únicamente los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.