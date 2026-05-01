SEP revela si hay clases mañana viernes 1 de mayo o los alumnos tendrán megapuente

¿Hay megapuente? El calendario escolar genera dudas entre estudiantes y padres de familia ante fechas conmemorativas como el Día del Trabajo. Con la llegada del viernes 1 de mayo, muchos se preguntan si habrá suspensión de clases o si se mantendrán las actividades con normalidad.

Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dio a conocer qué ocurrirá en esta fecha y si se podrá disfrutar de un esperado megapuente.

¿Hay clases mañana 1 de mayo de 2026?

El megapuente inicia el viernes 1 de mayo, debido a la conmemoración del Día del Trabajo y a la realización de la Junta de Consejo Técnico Escolar. Por ello, se suspenderán las clases el último viernes de mayo, únicamente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuáles son los días sin clases en el calendario SEP para mayo 2026?

El mes de mayo de 2026 llega con varios días de descanso para las y los estudiantes de educación básica en México.

Entre las fechas más relevantes destacan el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo, considerado puente oficial; el martes 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla; y el viernes 15 de mayo, cuando se suspenden clases por el Día del Maestro, lo que representa una pausa importante en las actividades escolares y administrativas.

Los estudiantes que pueden disfrutar un día de descanso durante el último viernes de cada mes son aquellos que cursan educación básica, por lo que estos alumnos no tienen clases los días de Consejo Técnico Escolar:



Preescolar

Primaria

Secundaria

¿Cuándo acaba el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 15 de julio, fecha en la que finalizarán las clases para estudiantes de educación básica en todo el país.