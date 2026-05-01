¿Ola de calor, canícula o domo de calor? Así puedes entenderlas fácil y qué está pasando con el clima en México
Ola de calor, canícula y domo de calor en México: conoce sus diferencias, cuándo ocurren y por qué provocan temperaturas extremas en el país.
El calor extremo ya golpea varias regiones de México y no da tregua; en medio de temperaturas que superan los 40 grados, términos como “ola de calor”, “canícula” o “domo de calor” comienzan a circular, pero no significan lo mismo y entenderlos puede ayudarte a prevenir riesgos.
Aunque suelen usarse como sinónimos, cada fenómeno tiene un origen distinto, ocurre en momentos diferentes y genera impactos específicos; aquí te explicamos, de forma clara y directa, cómo identificarlos.
¿Qué es una ola de calor y cuándo ocurre?
Una ola de calor es un periodo de varios días consecutivos con temperaturas por arriba de lo normal en una región; en México, se considera cuando el calor extremo se mantiene al menos tres días seguidos.
Este fenómeno puede presentarse en distintos momentos del año y suele estar relacionado con sistemas de alta presión que impiden la formación de nubes; como consecuencia, aumenta la radiación solar y se elevan las temperaturas.
Su impacto va más allá de la incomodidad; puede provocar golpes de calor, deshidratación, incendios forestales y presión sobre el suministro de agua y energía.
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@aztecanoticias México bajo calor extremo Entre este martes y el jueves, un anticiclón se fortalece sobre México y provocará un aumento significativo en las temperaturas. Los días más críticos serán martes y miércoles, con máximas de hasta 45 grados en estados como Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En el Valle de México también se espera el punto más alto de calor, con temperaturas de entre 31 y 34 grados, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. Los detalles en #primeraLínea #México #Calor #OlaDeCalor #Sol #Temperaturas ♬ sonido original - Azteca Noticias
¿Qué es la canícula y por qué es diferente?
La canícula no es un evento aislado, sino un periodo del verano; generalmente ocurre entre julio y agosto y se caracteriza por una disminución temporal de lluvias.
Durante estos días, el cielo permanece despejado, hay mayor radiación solar y el calor se intensifica; a diferencia de la ola de calor, es un fenómeno más predecible y forma parte del comportamiento climático anual.
No significa ausencia total de lluvia, pero sí una pausa que favorece condiciones más secas y calurosas.
¿Qué es un domo de calor y cómo afecta?
El domo de calor es un fenómeno atmosférico que actúa como una “tapadera”; se forma cuando un sistema de alta presión atrapa el aire caliente en una región.
Este bloqueo impide la formación de nubes y mantiene el calor acumulado durante varios días; por eso, puede intensificar o prolongar una ola de calor.
En términos simples: no es el evento en sí, sino el mecanismo que hace que el calor sea más intenso y persistente.
¿Cómo diferenciarlos fácilmente?
- Ola de calor: evento de varios días con temperaturas extremas.
- Canícula: temporada de menos lluvias y más calor en verano.
- Domo de calor: fenómeno atmosférico que atrapa el calor.
¿Por qué es importante entenderlos?
Conocer estas diferencias no es solo informativo; te permite anticiparte, hidratarte mejor, evitar exposición prolongada al sol y tomar decisiones ante condiciones que pueden afectar tu salud y tu entorno.
En un contexto donde el calor en México es cada vez más intenso, entender qué está ocurriendo en la atmósfera puede marcar la diferencia entre prevenir y reaccionar tarde.
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