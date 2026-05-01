¿Ola de calor, canícula o domo de calor? Así puedes entenderlas fácil y qué está pasando con el clima en México

El calor extremo ya golpea varias regiones de México y no da tregua; en medio de temperaturas que superan los 40 grados, términos como “ola de calor”, “canícula” o “domo de calor” comienzan a circular, pero no significan lo mismo y entenderlos puede ayudarte a prevenir riesgos.

Aunque suelen usarse como sinónimos, cada fenómeno tiene un origen distinto, ocurre en momentos diferentes y genera impactos específicos; aquí te explicamos, de forma clara y directa, cómo identificarlos.

¿Qué es una ola de calor y cuándo ocurre?

Una ola de calor es un periodo de varios días consecutivos con temperaturas por arriba de lo normal en una región ; en México, se considera cuando el calor extremo se mantiene al menos tres días seguidos.

Este fenómeno puede presentarse en distintos momentos del año y suele estar relacionado con sistemas de alta presión que impiden la formación de nubes; como consecuencia, aumenta la radiación solar y se elevan las temperaturas.

Su impacto va más allá de la incomodidad; puede provocar golpes de calor, deshidratación, incendios forestales y presión sobre el suministro de agua y energía.

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#México #Calor #OlaDeCalor #Sol #Temperaturas ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias México bajo calor extremo Entre este martes y el jueves, un anticiclón se fortalece sobre México y provocará un aumento significativo en las temperaturas. Los días más críticos serán martes y miércoles, con máximas de hasta 45 grados en estados como Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En el Valle de México también se espera el punto más alto de calor, con temperaturas de entre 31 y 34 grados, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. Los detalles en #primeraLínea

¿Qué es la canícula y por qué es diferente?

La canícula no es un evento aislado, sino un periodo del verano; generalmente ocurre entre julio y agosto y se caracteriza por una disminución temporal de lluvias.

Durante estos días, el cielo permanece despejado, hay mayor radiación solar y el calor se intensifica; a diferencia de la ola de calor, es un fenómeno más predecible y forma parte del comportamiento climático anual.

No significa ausencia total de lluvia, pero sí una pausa que favorece condiciones más secas y calurosas.

¿Qué es un domo de calor y cómo afecta?

El domo de calor es un fenómeno atmosférico que actúa como una “tapadera”; se forma cuando un sistema de alta presión atrapa el aire caliente en una región.

Este bloqueo impide la formación de nubes y mantiene el calor acumulado durante varios días; por eso, puede intensificar o prolongar una ola de calor.

En términos simples: no es el evento en sí, sino el mecanismo que hace que el calor sea más intenso y persistente.

¿Cómo diferenciarlos fácilmente?

Ola de calor : evento de varios días con temperaturas extremas.



: evento de varios días con temperaturas extremas. Canícula : temporada de menos lluvias y más calor en verano.



: temporada de menos lluvias y más calor en verano. Domo de calor: fenómeno atmosférico que atrapa el calor.

¿Por qué es importante entenderlos?

Conocer estas diferencias no es solo informativo; te permite anticiparte, hidratarte mejor, evitar exposición prolongada al sol y tomar decisiones ante condiciones que pueden afectar tu salud y tu entorno.

En un contexto donde el calor en México es cada vez más intenso, entender qué está ocurriendo en la atmósfera puede marcar la diferencia entre prevenir y reaccionar tarde.