38 detenidos en campo de adiestramiento criminal en Teuchitlán, Jalisco: Inicia audiencia

En las salas de juicios orales del Centro de Justicia Federal, ubicado en Puente Grande, fue donde se realizó la audiencia de vinculación a proceso de los 38 detenidos tras ser localizados en un campo de adiestramiento criminal montado por la delincuencia, en la comunidad de La Vega, municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Varios detenidos presuntamente habrían sido reclutadas por el crimen bajo ofrecimientos laborales; señala el gobierno

Con la presencia de algunos de los familiares de los detenidos, la audiencia arrancó a las 11:00 de la mañana, en donde los equipos legales presentaron algunos datos de prueba al juez encargado del caso, Gerardo García Salgado.

De acuerdo con el gobierno de Jalisco, muchas de las personas localizadas, presuntamente habrían sido reclutadas por el crimen bajo ofrecimientos laborales.

“Me dijo que lo habían citado el lunes, en Zapopan, no me dijo en qué parte, pero me dijo que lo habían citado para irse a Vallarta a trabajar, entonces, él se fue desde la mañana; yo en la noche me comuniqué con él, pero ya no me pude comunicar.

“Yo lo esperaba el sábado; llegó el sábado y no llegó, lo esperé el domingo y no llegó, fue el lunes en la mañana cuando me levanté y vi la noticia”, explicó Juan Manuel Urenda, padre de uno de los jóvenes detenidos.

De acuerdo con el padre de Jonathan, un joven de 20 años, su hijo encontró la oferta de trabajo en una carpintería en redes sociales.

La familia de Diego ‘G’, de 18 años de edad, ya había presentado denuncia por su desaparición en Morelia, Michoacán. También fue encontrado por las autoridades en el campamento en Teuchitlán.

"Él salió el 28 como a las cinco de la tarde, y desde entonces ya no supe nada de él, y por eso fue que fui y levanté una denuncia”, explicó la madre de Diego ‘G’.

De acuerdo con las autoridades federales, la audiencia se prolongaría por cerca de 12 horas por la cantidad de detenidos, de los cuales, el juez determinará su situación legal.