¿Por qué Artemis II quedó incomunicada? El momento clave al llegar al lado oscuro de la Luna

La misión Artemis II entra en uno de sus momentos más críticos este lunes 6 de abril. No hay fallas, no hay emergencia, pero sí habrá silencio absoluto. Durante casi 40 minutos, la nave Orión quedará completamente incomunicada con la NASA. Y aunque es algo previsto, el ambiente en el Centro de Control de Misiones no deja de tensarse.

¿Por qué la NASA perderá señal con la nave?

En el sexto día de viaje, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzarán dos hitos históricos: su punto más cercano a la Luna y, al mismo tiempo, la mayor distancia recorrida por humanos lejos de la Tierra.

Pero justo en ese momento clave, la misión enfrentará un fenómeno conocido desde las épocas del programa Apolo: el paso por la cara oculta de la Luna.

Cuando la cápsula comience su sobrevuelo por esta zona, a las 16:44 horas, tiempo del centro de México, la superficie lunar bloqueará por completo las señales de radio. Esto impedirá que la Red del Espacio Profundo mantenga contacto con la nave, provocando un apagón de comunicaciones de aproximadamente 40 minutos.

¿Qué pasa durante esos minutos sin contacto? Conoce todo sobre Artemis II

Durante ese lapso, la tripulación estará completamente sola. Sin comunicación en tiempo real con la Tierra, todas las decisiones y maniobras dependerán únicamente de los astronautas y los sistemas automatizados de la nave.

No es la primera vez que ocurre. Este “silencio espacial” ya se vivió en Artemis I y, décadas atrás, en las misiones Apolo. Sin embargo, cada vez que sucede, representa uno de los momentos más delicados del viaje.

Se espera que la comunicación se restablezca alrededor de las 17:25 horas, cuando la cápsula emerja nuevamente del lado visible de la Luna.

Del apagón al asombro: el eclipse que marcará la misión Artemis II

Como si el momento no fuera lo suficientemente intenso, la tripulación vivirá poco después otro fenómeno extraordinario: un eclipse solar total visto desde el espacio.

A las 18:35 horas, el Sol quedará oculto detrás de la Luna desde la perspectiva de la nave, generando un evento que durará cerca de 53 minutos. Será una postal única que muy pocos humanos han tenido la oportunidad de presenciar.

Aunque esta misión no contempla un alunizaje, su importancia es enorme. Se trata de un paso clave para futuras expediciones que sí buscarán regresar astronautas a la superficie lunar.

Tras completar su recorrido alrededor de la Luna, la nave iniciará su regreso a la Tierra el 7 de abril, con un amerizaje previsto para el 10 de abril frente a las costas de California.