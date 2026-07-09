¿Qué es la enfermedad del legionario? Peligroso brote de legionella pone en alerta a Estados Unidos

La ciudad de Nueva York en Estados Unidos se mantiene en alerta tras el reciente brote de legionella o enfermedad del legionario, en el Upper East Side de Manhattan.

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó casos en Carnegie Hill y Yorkville: 28 contagios, 21 hospitalizaciones y cero muertes hasta la más reciente información.

¿Qué es la legionella?

La legionella es una bacteria que se multiplica en agua tibia a consecuencia del deficiente mantenimiento de las instalaciones, por lo que puede encontrarse en torres de enfriamiento, sistemas de agua caliente, fuentes, jacuzzis, tuberías o instalaciones de grandes edificios.

Cuando el agua contaminada se dispersa y entra en contacto con una persona, la bacteria puede llegar hasta los pulmones y causar legionelosis.

🇺🇸‼️ | El Departamento de Salud de Nueva York investiga un brote de la enfermedad del legionario que suma 23 contagios y 17 hospitalizaciones en el Upper East Side. Se sospecha que la bacteria Legionella se dispersó por torres de refrigeración en azoteas de Carnegie Hill y… pic.twitter.com/QFpaY9cIvp — UHN Plus — Salud (@UHN_Plus_Salud) July 8, 2026

En su forma más grave, la legionella produce la enfermedad del legionario, un tipo de neumonía que puede requerir hospitalización.

Síntomas de la legionella

Una vez que la persona se contagia de legionella, los síntomas de la enfermedad del legionario suelen aparecer entre dos y 14 días después.

Los síntomas más comunes son:

Fiebre

Tos

Escalofríos

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Cansancio intenso

¿Cómo se contagia la legionella?

La bacteria de la legionella se puede contagiar a un ser humano en el agua que se bebe o a través de la vía respiratoria al inhalar, respirar vapor y neblina contaminada, usar aire acondicionado doméstico y estar en contacto con una persona enferma.

En Nueva York, las autoridades sanitarias señalaron que se puede seguir consumiendo agua en las zonas más afectadas, pues ya se trabaja en la detección de la zona cero.

¿La legionella es grave?

La bacteria de la legionella produce la enfermedad del legionario, la cual sí puede ser grave si no se trata con los medicamentos adecuados.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que se define como una neumonía seria, por lo que requiere antibióticos específicos para que no derive en complicaciones más severas como una falla pulmonar y, en casos más graves, la muerte.

