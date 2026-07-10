Gobierno de Estados Unidos demanda al estado de Maryland por ley que protege migrantes

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que presentó una demanda formal contra el estado de Maryland y su fiscal general, Anthony Brown.

La base del litigio es la implementación de políticas o leyes de santuario, las cuales restringen la cooperación local con las autoridades de inmigración, beneficiando indirectamente a miles de migrantes, de acuerdo con un comunicado de prensa.

“Los agentes federales de inmigración simplemente hacen cumplir las leyes aprobadas por nuestros representantes electos en el Congreso, reflejando la voluntad del pueblo”, dijo el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward.

“Cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a los inmigrantes indocumentados de las autoridades federales, no solo se viola la ley federal, sino que también se silencian las voces de los ciudadanos estadounidenses. La demanda presentada hoy demuestra que este Departamento jamás tolerará tales acciones ilegales por parte de los líderes de los estados demócratas”, agregó.

🚨Justice Department Sues Maryland Over Sanctuary Policies



“Federal immigration officers merely enforce the laws that our Nation’s elected representatives in Congress passed, reflecting the will of We the People,” said @ASGWoodward. “When sanctuary jurisdictions enact laws to… pic.twitter.com/OrWODBbVZj — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 9, 2026

¿Qué son las leyes de santuario y cómo afectan a los migrantes en Estados Unidos?

Las leyes de santuario son una serie de normas en Estados Unidos que limitan la cooperación de las autoridades policiales locales y estatales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Es decir, prohíben a sus empleados preguntar por el estatus migratorio de las personas y rechazan detener a individuos únicamente por una petición de ICE, beneficiando indirectamente a miles de indocumentados.

El propósito principal de las leyes de santuario es fomentar la seguridad pública, garantizando que las víctimas y testigos de delitos que son migrantes, puedan reportarlos sin temor a ser deportados.

Demanda contra Maryland afecta a migrantes mexicanos

La demanda afecta directamente a miles de migrantes mexicanos, pues el gobierno federal sostiene que Maryland obstruye de forma ilegal la aplicación de las leyes migratorias del país.

La demanda alega consecuencias operativas graves debido a esta falta de colaboración. Específicamente, se acusa a las cárceles de Maryland de negarse a transferir a los inmigrantes indocumentados a la custodia federal, ignorando las órdenes de detención rutinarias.

