El dolor no cesa en Venezuela: Ya se cuentan 3 mil 811 vidas apagadas bajo los escombros

A dos semanas de los terremotos en Venezuela, miles de familias siguen contando sus pérdidas con el corazón en un puño y es que el último balance oficial ha elevado a 3 mil 811 la cifra de personas fallecidas a causa de la tragedia.

Fue el pasado 24 de junio cuando la tierra se movió y derribó decenas de edificios dejando bajo tierra a miles de personas en una nación que se niega a perder la esperanza, pero que arrastra el peso de una realidad demoledora.

Y es que, detrás de cada número, hay una historia apagada: una madre que no regresó, un hijo cuyo juego quedó suspendido en el tiempo, o un hogar transformado en polvo.

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Los más golpeados por los terremotos

Ya son 14 días y horas de búsquedas y las miradas en los estados más golpeados ya reflejan el cansancio; el conteo de las personas heridas se mantiene en casi 17 mil personas, mientras que los hospitales y campamentos transitorios luchan por sanar no solo las fracturas del cuerpo, sino las heridas invisibles que daja la pérdida de una persona amada.

Son más de 190 edificios los totalmente colapsados, que dejaron a casi 18 mil ciudadanos sin un techo donde refugiarse.

A pesar del dolor latente y las más de mil 100 réplicas que continúan estremeciendo el suelo y los nervios de la población, la solidaridad se ha convertido en el verdadero motor de la reconstrucción.

Más de 28 mil voluntarios locales y unos 4 mil 300 rescatistas de 31 países trabajan entre los escombros en estados como Falcón, Yaracuy, Miranda y La Guaira.

En los albergues habilitados, la prioridad es abrazar a las familias damnificadas y recordarles que, aunque el luto es inmenso y el panorama desolador, Venezuela no está sola en su reconstrucción.