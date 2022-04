Podría tardar 6 meses la rehabilitación del Mercado San Juan De Dios

La rehabilitación de los 500 locales del mercado San Juan De Dios, en Guadalajara, Jalisco que fueron dañados por el incendio del pasado 31 de marzo, se demorará de 3 a 6 meses.

Los locatarios urgen a que la reconstrucción sea lo antes posible, desean volver a sus lugares originales.

“No lo sé, los trabajos de re habilitación del mercado no se ve que empiecen todavía porque motivo no lo sé, pero no sé qué se avance nada en la obra”, dijo Cruz Pérez, comerciante del mercado San Juan De Dios.

“No pues yo creo hasta pal otro año, vamos a aguantar aquí; pos que nos queda otra cosa, no hay de otra amigo, echarle ganas, decirle a la gente que nos apoye”, manifestó José Leal, carnicero.

“Los primeros locales estarán listos antes de las lluvias para empezar a mover a la gente que tiene mayor riesgo de que se le dañe su mercancía para que pueda ser resguardada aquí antes de las lluvias. Obviamente es un trabajo de alrededor de 4 a 6 meses,” afirmó Francisco Ontiveros, Director de Obras de Guadalajara.

Mientras tanto, en los alrededores del San Juan De Dios, sobre la calle Dionisio Rodríguez, en la plazoleta y en el patio central, los locatarios afectados siguen trabajando bajo las lonas y los locales improvisados.

“Aquí en tiempo de lluvia se inunda, aquí sube el agua y de allá se mete por la zona de afuera también se hace una corriente en la pura esquina de esta calle de alfareros y ahí también se inunda,” finalizó Irma López, comerciante.

¿Qué pasó en el Mercado San Juan de Dios?

Ardió en llamas, la madrugada del 31 de marzo, el Mercado Libertad conocido como el de San Juan De Dios en Guadalajara, bomberos se desplazaban de un lugar a otro el objetivo era evitar que el fuego se siguiera propagando.

Por más de cinco horas corporaciones de Protección Civil y bomberos trabajaron para controlar el incendio. En total fueron 487 elementos y 148 los vehículos. El perímetro del mercado fue resguardado por policías tapatíos y militares para evitar actos de rapiña.

Al amanecer los daños fueron más visibles y los rostros de los locatarios lo decían todo.

Las autoridades municipales fueron quienes primero ingresaron y realizaron un recorrido acompañados de un pequeño grupo de comerciantes.

Fueron ellos quienes señalaron que locales de frutas y verduras, dulces, ropa típica y carnicerías fueron de los más afectados.

“Optamos para que entre la gente afectada para que puedan limpiar sus locales lo más pronto posible tal parece que el mercado no sufrió daño estructural, hay que darle prioridad a nuestros compañeros que salieron afectados,” declaró Laura, locataria del mercado.

Uno por uno los comerciantes se anotaron en una lista dependiendo el nivel en el que se encontraba su local para poder ingresar.

“Ahí se anotan y les vamos a ir dando el acceso de 10 en 10 a los que tienen zonas afectadas no hay información de si el mercado se abre mañana, pasado mañana o en tres días tenemos que ver el tema de instalación eléctrica y demás cosas que pueden suceder,” nos comentó Juan Manuel Munguía, Superintendente del Centro Histórico de Guadalajara.

231 bodegas y 2 mil 994 locales son los que se encuentran en el emblemático mercado de San Juan De Dios, de acuerdo a bomberos de Guadalajara 384 fueron los locales afectados tras el incendio.

Antes del mediodía cuadrillas de servicios públicos municipales ingresaron al mercado para iniciar con las labores de limpieza. El incendio en el mercado de San Juan De Dios es una tragedia en la que varias familias perdieron su patrimonio.