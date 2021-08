8 mil policías de SSC vigilan el regreso a clases en CDMX

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó ésta mañana a más de 8 mil policías para el operativo “Regreso a Clases 2021", ante el retorno a las aulas de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías .

A partir de las 06:00 horas del día lunes inició el dispositivo con el despliegue de 6 mil 628 policías preventivos, de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar; 630 de la Subsecretaría de Control de Tránsito, 170 de la USE y 620 cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

El personal estará apoyado de 2 mil 134 vehículos oficiales, motocicletas, grúas y dos aeronaves de los Cóndores que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia.

#Regresoaclases en #CDMX en punto de las 7:00 horas #estudiantes de #secundaria comenzaron a entrar a sus planteles, con las medidas #sanitarias como toma de temperatura y colocación de gel



RECOMENDACIONES

Ante este regreso a clases la SSC emitió las siguientes recomendaciones:

• Poner gel antbacterial o toallas desinfectantes en su mochila para que limpie su lugar antes y después de usarlo.



• Llegar con tiempo para evitar conflictos viales o aglomeraciones en la puerta de entrada.

• Recomienda a tu hija o hijo el uso de gel antibacterial, lavado de manos y sana distancia.

• Una vez que haya ingresado el menor a la escuela, no te quedes en la puerta, dale oportunidad a otras familias de llegar para evitar aglomeración de personas.

• Usa tu cubrebocas de manera correcta y sé ejemplo para tu hija o hijo.

Si usas transporte público toma en cuenta:

• Sal de casa con tiempo para evitar tráfico, recuerda que hay más gente en la calle.



• Procura viajar con lo indispensable y evitar bultos o carritos que ocupen mucho espacio

• No te distraigas con el celular.

• Evita dormirte en las unidades de transporte público y mantente pendiente de tus pertenencias.

• Evita descender en segunda fila, puede ser peligroso para ti y para los demás

• No bajes del transporte frente a la escuela, ya que generas tráfico, procura descender antes del semáforo, con esto ayudarás a hacer más fluido y seguro el tránsito vehicular.

Recomendaciones viales:

• Procura salir con tiempo suficiente para evitar conflictos viales.

• Respeta a los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito o voluntarios viales.

• Si en tu trayecto cruzas por un Circuito Escolar procura encontrar rutas alternas para evitar los puntos de entrada escolares.



• Si vives cerca de la escuela y llevas a tus hijas o hijos procura llegar caminando, cooperas en la disminución de tránsito vial y promueves mayor comunicación entre ustedes.

• Evita estacionarte frente a la escuela para evitar aglomeraciones.

• Prevean el tiempo para estacionarse unas cuadras y acompáñalo caminando a la puerta de la escuela.

Recomendaciones para peatones:

• Respeta a las y los policías de Tránsito o voluntarios viales, así como al semáforo peatonal para evitar accidentes

• Cruza por las esquinas, espera a que los autos estén en alto total y hazlo por tu lado derecho.

• No cruces entre vehículos y no te bajes de la banqueta, es más seguro transitar por ahí.

• Utiliza los cruces, zonas y puentes peatonales.

• Camina por tu derecha, no vayas zigzagueando, mantén la sana distancia.

• ¡Camina, no corras!

• No utilices, audífonos, celular o cualquier otra cosa que distraiga tus sentidos.

• Nunca vayas jugando en la calle con otros compañeros.