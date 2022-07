Fabián perdió su riñón derecho y lo atribuye a una golpiza que le propinaron cinco policías de León, Guanajuato.

“A puros golpes me lo partieron a la mitad y ya me estaba desfalleciendo en la camioneta cuando a los policías no les importaba para nada. Me tallaban y me pegaban con las macanas en el mismo lugar donde me habían pegado"; relata para Fuerza Informativa Azteca , Fabián Hernández.

Previo a ingresar a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) para interponer su denuncia, la víctima de 23 años de edad ofreció un detalle de lo ocurrido la tarde del domingo 10 de julio.

Víctima exige reparación del daño tras presunta represión en León

Fabián cuenta que todo sucedió en El Retiro, una colonia ubicada al noreste del centro de León, donde a bordo de su bicicleta se encontró con policías municipales que le marcaron el alto; no obstante, dijo no pudo detenerse a causa de falta de frenos en su bici.

En una pendiente empedrada, el joven cayó y ahí supuestamente llegaron los policías a pegarle. Fabián relata que quiso correr para su casa pero ya no lo dejaron; incluso, afirma que un policía se burló de él por intentar escapar.

Fuerza Informativa Azteca El día de los hechos, Fabián salió a la tienda a bordo de su bicicleta y al regresar fue interceptado por un grupo de policías de León.

Una vez arrestado, los uniformados de León lo trasladaron al Juzgado Cívico, Delegación Poniente, mejor conocido como CEPOL. Horas después, en la noche del mismo domingo, el joven fue llevado de emergencia al hospital, donde finalmente, le extirparon su riñón derecho.

Médicos le dijeron que ya no podrá trabajar en las obras de construcción y que no puede cargar cosas pesadas; precisamente con ese trabajo mantenía a su familia.

Fabián pierde un riñón tras golpiza de policías en León

“Quiero que le ayuden a él para una pensión de por vida, porque él ya no va a estar bien con un riñón"; es la petición de Erika Torres, la mamá de Fabián.

Por su parte, Mario Bravo, el Secretario de Seguridad en León, declaró que si hay una denuncia penal y una responsabilidad, el Ministerio Público va a determinar el proceso penal y tomarán cartas en el asunto.

“Los policías se confundieron, pensaron que yo era un maleante, ellos fueron los que se confundieron; yo ni en cuenta, venía de la tienda hacia mi casa"; concluyó Fabián Hernández, presunta víctima de represión policiaca en la ciudad de León, Guanajuato.