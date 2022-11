¿Piedra o caperuza? Navegando entre la ineptitud y la fantasía

¿Qué es más útil? ¿Rosario Ibarra de Piedra al frente de la CNDH o leer a Caperucita Roja?

Y es que después de analizar su gestión en la defensoría de los derechos humanos, sumergimos en un cuento del siglo Xll resulta una lumbrera de la ilustración. Les explico.

Tras la polémica designación del Legislativo en noviembre del 2019, Rosario Ibarra de Piedra asumió la titularidad de la CNDH, un organismo autónomo destinado a defender, estudiar y divulgar los DDHH reconocidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las leyes.

¿Qué ha hecho Rosario Ibarra de Piedra?

No obstante, la administración de Rosario Ibarra de Piedra, ha brillado por su ineptitud, producto de omisiones, falta de sensibilidad y revictimización.

Muestra de esto, fue la toma de las instalaciones de la CNDH, sede Cuba, en septiembre del 2021, por víctimas de abuso sexual, familiares afectados por crímenes de feminicidio y otros delitos.

Pero eso no ha sido lo único, pues ha mantenido silencio ante prácticas gubernamentales legítimamente cuestionables, y que si bien no son condenables de facto, sí deben ser analizadas y supervisadas por el organismo defensor.

Hacer o no hacer, esa es la cuestión

Sin embargo, ya no sabemos que es peor, si su inacción o su actuación, esto lo digo por la acción de inconstitucionalidad que Ibarra promovió en contra de la reforma a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código de Administración Pública, todas del Estado de Yucatán. Leyes en las que se establece como un requisito para que una persona pueda ser designada como integrante, titular o candidato, no ser deudor alimentario moroso, a menos que acredite estar al corriente.

Porque ese candado laboral que beneficia directamente a los menores, sí le pareció inconcebible a la Comisionada, pero el caso de la hija de Marcela Alemán, víctima de violación a los 5 años de edad y sin recibir justicia, no fue lo suficientemente importante, y solicitarle a la madre que volviera a denunciar el delito, fue todo.

Errar es de humanos, pero volver a errar es de Rosario Ibarra de Piedra

En octubre de este año, la CNDH acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “sabotaje” y pidió a los legisladores una reforma electoral que involucra al instituto. A pesar de que la Constitución establece que a este organismo, no le competen asuntos electorales.

Durante su comparecencia en el H. Congreso de la Unión reafirmó su postura y sostuvo que el INE no ha sido parcial en su ejercicio, y recordó la manifestación pacífica de 1952, que expresaba el descontento ciudadano por los resultados electorales presidenciales.



Y si bien hubo represión en tal marcha, el INE no existía en esas fechas, como para consignar de responsable de un proceso electoral “manipulado”. Una falacia en su amplio esplendor.

Defiendo lo indefendible, porque lo defendible no es relevante

El mensaje medular de su comparecencia radicó en “defender” a la CNDH de mentiras e infundios partidistas. Como si su inocuo y patético desempeño fuera ordenado por la oposición, como si partidos políticos crearán a las víctimas que se han ignorado en su gestión.

Su “defensa” se convirtió en la narrativa distractora que no abona a la rendición de cuentas y mucho menos a proteger los DDHH. Idéntico a su ejercicio al frente de la comisión.

La administración de Rosario no solo es patética, ridícula sino lastimosamente violenta, por el estado de indefensión y vulnerabilidad que le ofrece a las víctimas.

Leer el cuento la Caperucita Roja, de Charles Perrault, resulta años luz más efectiva que la gestión de Piedra, porque es mejor saber que en la fantasía los mezquinos que omiten hacer el bien se disfrazan de lobos, porque en la realidad se disfrazan de Comisionada de la CNDH, que en su ejercicio hace dudar sobre la necesidad de contar con una comisión de derechos humanos.