Por el bien de todos, ¿primero los cubanos? Pemex y “gasolinas bienestar”

No, no bajó el costo de las gasolinas a 10 pesos como lo prometió el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gente en el gobierno.

Tampoco está cuajando la supuesta “soberanía energética” por la que se construyó una refinería absolutamente inviable en Dos Bocas, Tabasco.

Hoy la gasolina cuesta 25 pesos el litro y la Refinería “Olmeca” no refina ni de chiste 200 millones de barriles diarios como aseguró la presidenta Claudia Sheinbuam hace un par de días (la producción mundial de petróleo es de 100 millones de barriles diarios ).

El despilfarro en Pemex

Pero, al parecer eso no importa, el gobierno le sigue metiendo mucha mucha lana a PEMEX para que funcione (más o menos 500 mil millones de pesos de todos los mexicanos todos los años).

Y no más no jala pues, de 2011 a la fecha, PEMEX arrastra una deuda de 1.98 billones de pesos, de acuerdo con valoraciones del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) :

Imagen 1. IMCO (2025). PEMEX EN LA MIRA. Análisis de resultados al cuarto trimestre de 2024. P. 6.

|IMCO

Gasolinas Bienestar

¿Y cómo no va estar del nabo si PEMEX gasta en todo menos en mejorar la calidad de sus servicios? Un ejemplo de esto, para aquellos incrédulos, es la “empresa” subsidiaria denominada “Gasolinas Bienestar”.

Esta empresa, que no tiene proyectos de inversión ni empleados , fue creada en 2022 con el único objetivo de surtir de petróleo y combustibles a la isla de Cuba.

Y no lo digo yo, que “no doy paso sin huarache”, lo dice el informe FORM 6-K, presentado por PEMEX a United States Securities and Exchange Commission (SEC) , la organización estadounidense creada para facilitar información a inversionistas de todo el mundo.

En la página 15 de dicho informe PEMEX reconoció que desde julio de 2023 “Gasolinas Bienestar” se ha encargado de suministrar crudo y combustibles a Cuba, mientras México se sume en una crisis energética con altos costos y robo de combustible.

¿Por el bien de todos primero Cuba?

Entonces, que no le vendan piñas, ni el precio de las gasolinas ni la supuesta “soberanía energética” son una prioridad para los gobiernos de Morena; tampoco el robo de combustible o la seguridad de las carreteras.

Hoy el dinero de los mexicanos fue destinado a enviar crudo y combustibles a Cuba, por medio de una “empresa” subsidiaria de PEMEX que no tiene empleados ni proyectos de inversión.

¡Ah! Y de la cual nos enteramos por un informe del que no se dijo ni Pío en México y que fue transparentado por un organismo regulador internacional.

¿Usted está de acuerdo? ¿Qué piensa? ¿Le preguntaron? ¿No cree usted que ese dinero pudo haberse destinado a otra cosa en lugar de solapar gobiernos fallidos? Déjeme saber lo que piensa en los comentarios.

En fin, el PRI financió a más dictadores.