Justicia, exigen padres de Regina e Isabela en Nuevo León

San Nicolás de los Garza, NL.- Justicia, es lo que exigen los padres de Regina e Isabela, las pequeñas de 5 y 2 años que murieron en un accidente automovilístico en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Destrozados, Jazmín y David, pidieron que esto no quedé en el olvido y se castigue al responsable de arrebatarles la vida a sus niñas que apenas empezaban a vivir.

“Lo único que necesitamos es que se les haga justicia a mis hijas, que no vaya a quedar como algo más”, pide Jazmin, mamá de las niñas.

En el mismo tenor, su papá, David, expresa: “Justicia para mis dos niñas, apenas eran unos angelitos, apenas iban a empezar a crecer, a vivir y no se nos hace justo, teníamos muchos planes con ellas, es como dice la mamá de mis hijas, uno está preparado para que lo entreguen, no para entregar a sus hijas y lo único que necesitamos es la justicia, que no vaya a quedar impune, ni tampoco en el olvido”.

Generar antecedentes

Quieren que esto quedé como precedente para que ninguna familia tenga que pasar por el dolor tan grande que ellos están sintiendo.

Las muestras de cariño para los padres de Regina e Isabela no han cesado en redes sociales y presenciales, pues la noche de este lunes un grupo de personas, en su mayoría repartidores de comida, dejaron ofrendas en el lugar del accidente e hicieron una caravana hasta la capilla funeraria en San Pedro Garza García.

La partida de Regina e Isabela les dejo sus padres corazones destrozados, pero también enseñanza.

“Siempre nos trataremos de quedar con los mejores recuerdos que nos dieron y la felicidad porque eran unas niñas muy alegres, nos dieron todo, nos enseñaron muchas cosas y lo principal pues nos enseñaron a ser papás”, coinciden Jazmin y David.