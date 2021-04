A gritos y sombrerazos, así trata la cónsul Isabel Arvide a sus empleados

Ciudad de México. La cónsul de Mexico en Estambul, Isabel Arvide Limón, está envuelta en un nuevo escándalo.

Y es que en esta ocasión se revelaron audios del presunto acoso laboral contra los empleados de esa representación.

“Van a hacer lo que yo diga… Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo”, o también: “no me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación”, se escucha en los audios difundidos por Pablo Castorena en Politico.mx

Amenaza a empleados

Incluso en la grabación se escuchan los gritos que propina Arvide a sus empleados y la amenaza donde recibirán menos sueldo.

“Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar, más problemas vas a tener en la vida”, grita Arvide.

Mientras que en otra grabación se escucha cómo Arvide pide a una empleada comprar un reloj checador y prohibió a los trabajadores el uso de su baño y cocina de la Embajada a la que llegó sin tener experiencia en ese trabajo.!

“No me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de dársela. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida y haces favor de venir decentemente… ¿Queda claro? Mi baño no lo utilizan por favor”.





Tras la difusión de los audioescándalos, Isabel Arvide reconoció que prohibió a los empleados el uso de un baño que apropió en la sede diplomática al argumentar que lo ensuciaban.

Exacto. Iban vestidos en fachas, entraban a mi baño y lo ensuciaban, llegaban tarde, no me respondían, no querían trabajar. Yo llego temprano y trabajo hasta tarde. Se encerraban horas en la cocina.Hay 23 escritos.oficiales al respecto. No se puede despefir a ninguno por oandemia https://t.co/YUTeNHs6G7 — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) April 14, 2021

Hay que que recordar que la periodista Isabel Arvide fue nombrada como cónsul de México en Estambul en Turquía, tras solicitarle en una conferencia mañanera publicidad al presidente López Obrador.